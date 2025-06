ETV Bharat / bharat

पुलिया से टकराकर कार बनी आग का गोला; एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले, बदायूं से दिल्ली लौट रहा था परिवार - BULANDSHAHR NEWS

बुलंदशहर में कार में 5 लोग जिंदा जले. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 18, 2025 at 11:18 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 11:33 AM IST 2 Min Read

बुलंदशहर: बदायूं से दिल्ली जा रही एक कार पुलिया से टकराकर पलट गई. पलटते ही कार में आग लग गई और उसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है. हादसे में सिर्फ एक महिला जिंदा बची है, जिसे पुलिस ने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया है. यह परिवार बदायूं में एक शादी समारोह से दिल्ली लौट रहा था. दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 5 बजे बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में चांदोक दोराहे के पास की है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही, मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई है. मृतकों की पहचान कार सवार जुबेर पुत्र औशाद अली, तनवीज पुत्र तनवीर, मोमिना पुत्री तनवीर, जेबा उर्फ निदा पुत्री तनवीर, जैनुल पुत्र जुबेर सभी निवासी खैरपुर बल्ली, सहसवान, बदायूं के रूप में हुई है. यह परिवार दिल्ली के मालवीय नगर में रहता था. यहां से शादी समारोह में शामिल होने के बाद सभी दिल्ली स्थित आवास वापस लौट रहे थे. इस भयंकर कार हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. कार में जिंदा बची गुरनाज पुत्री तनवीर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है. बुलंदशहर हादसे में 5 लोगों की मौत. (Video Credit: ETV Bharat)

बुलंदशहर: बदायूं से दिल्ली जा रही एक कार पुलिया से टकराकर पलट गई. पलटते ही कार में आग लग गई और उसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है. हादसे में सिर्फ एक महिला जिंदा बची है, जिसे पुलिस ने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया है. यह परिवार बदायूं में एक शादी समारोह से दिल्ली लौट रहा था. दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 5 बजे बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में चांदोक दोराहे के पास की है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही, मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई है. मृतकों की पहचान कार सवार जुबेर पुत्र औशाद अली, तनवीज पुत्र तनवीर, मोमिना पुत्री तनवीर, जेबा उर्फ निदा पुत्री तनवीर, जैनुल पुत्र जुबेर सभी निवासी खैरपुर बल्ली, सहसवान, बदायूं के रूप में हुई है. यह परिवार दिल्ली के मालवीय नगर में रहता था. यहां से शादी समारोह में शामिल होने के बाद सभी दिल्ली स्थित आवास वापस लौट रहे थे. इस भयंकर कार हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. कार में जिंदा बची गुरनाज पुत्री तनवीर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है. बुलंदशहर हादसे में 5 लोगों की मौत. (Video Credit: ETV Bharat) ड्राइवर को झपकी आने से हादसे की आशंका: जहांगीराबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रामफल सिंह ने बताया कि बदायूं के सहसवान क्षेत्र के खैरपुर बल्ली निवासी परिवार दिल्ली के मालवीय नगर में रहता है. कार सवार 6 लोग सहसवान में शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे. वे जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के चांदोक दोराहा के पास पहुंचे थे, तभी यह हादसा हुआ. अनूपशहर-बुलंदशहर मार्ग पर बुधवार को सुबह करीब 5 बजे ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिससे कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पुलिया से टकराकर खाई में पलट गई. इससे कार में आग लग गई. एसडीएम प्रियंका गोयल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है. स्थानीय पुलिस मौके पर जांच कर रही है. यह भी पढ़ें: आगरा में भीषण हादसा ; आम लदा पिकअप पलटने से चालक समेत 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

Last Updated : June 18, 2025 at 11:33 AM IST