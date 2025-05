ETV Bharat / bharat

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अफसरों को समय पर नहीं मिल रहा प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता - CAPF OFFICERS PROMOTIONS

नई दिल्ली: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के अधिकारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB जैसे बलों में ऊपरी पदों पर लेटरल एंट्री (बाहर से भर्ती) की वजह से अंदर के अधिकारियों को तरक्की नहीं मिल पा रही है. वे लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए हैं. कोर्ट ने सभी CAPFs में कैडर रिव्यू छह महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है. यह रिव्यू साल 2021 में ही होना था, लेकिन अब तक नहीं हो सका है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अदालत सीएपीएफ के अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई शिकायत से अनभिज्ञ नहीं रह सकती है. राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में उनकी समर्पित सेवा को नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है. 23 मई को दिए गए फैसले में पीठ ने कहा "वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं. उनकी शिकायत है कि संबंधित CAPF के उच्च ग्रेड में लेटरल इंट्री के कारण, वे समय पर पदोन्नति पाने में असमर्थ हैं. नतीजतन, बहुत अधिक ठहराव है. इस तरह के ठहराव से बलों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इस तरह के नीतिगत निर्णय की समीक्षा पर विचार करते समय इस पर भी विचार किया जाना चाहिए."

