'हाई कोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह काम नहीं कर सकते', सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 22, 2025 at 10:29 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह हाई कोर्ट के जजों, विशेषकर उन न्यायाधीशों के लिए 'स्कूल प्रिंसिपल' की तरह काम करने को इच्छुक नहीं है, जो अपना कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रदर्शन मूल्यांकन पर जोर दिया. यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. बेंच ने कुछ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की कड़ी आलोचना की, जो अपना काम पूरा करने में असमर्थ रहे. बेंच ने कहा, कारण चाहे जो भी हों, अच्छे या बुरे, हमें नहीं पता और शायद कुछ परिस्थितियां रही होंगी. बेंच ने जोर देकर कहा कि उनके कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की मांग करना जरूरी है. बेंच ने कहा कि वह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 'स्कूल प्रिंसिपल' की तरह काम करने के विचार का समर्थन नहीं करती. हालांकि, बेंच ने जोर देकर कहा कि एक स्व-प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके डेस्क पर फाइलों का ढेर न लगे. बेंच ने कहा, "हमारा इरादा स्कूल प्रिंसिपल की तरह काम करने का नहीं है और व्यापक दिशानिर्देश होने चाहिए ताकि न्यायाधीशों को पता हो कि उनके सामने क्या काम है और उन्हें कितना काम पूरा करना है. बेंच ने 'कार्य-निष्पादन मूल्यांकन' पर जोर दिया, लेकिन साथ ही प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले मानदंडों और दिशानिर्देशों से संबंधित प्रश्न की ओर भी इशारा किया. बेंच ने कहा कि कुछ न्यायाधीश दिन-रात काम करके मामलों का उत्कृष्ट निपटारा करते हैं. हालांकि, बेंच ने इस बात पर अफ़सोस जताया कि कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो दुर्भाग्य से ऐसा करने में असमर्थ हैं.