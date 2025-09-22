ETV Bharat / bharat

'हाई कोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह काम नहीं कर सकते', सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

बेंच ने कुछ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की कड़ी आलोचना की, जो अपना काम पूरा करने में असमर्थ रहे.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
Published : September 22, 2025 at 10:29 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह हाई कोर्ट के जजों, विशेषकर उन न्यायाधीशों के लिए 'स्कूल प्रिंसिपल' की तरह काम करने को इच्छुक नहीं है, जो अपना कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रदर्शन मूल्यांकन पर जोर दिया.

यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. बेंच ने कुछ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की कड़ी आलोचना की, जो अपना काम पूरा करने में असमर्थ रहे. बेंच ने कहा, कारण चाहे जो भी हों, अच्छे या बुरे, हमें नहीं पता और शायद कुछ परिस्थितियां रही होंगी. बेंच ने जोर देकर कहा कि उनके कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की मांग करना जरूरी है.

बेंच ने कहा कि वह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 'स्कूल प्रिंसिपल' की तरह काम करने के विचार का समर्थन नहीं करती. हालांकि, बेंच ने जोर देकर कहा कि एक स्व-प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके डेस्क पर फाइलों का ढेर न लगे.

बेंच ने कहा, "हमारा इरादा स्कूल प्रिंसिपल की तरह काम करने का नहीं है और व्यापक दिशानिर्देश होने चाहिए ताकि न्यायाधीशों को पता हो कि उनके सामने क्या काम है और उन्हें कितना काम पूरा करना है. बेंच ने 'कार्य-निष्पादन मूल्यांकन' पर जोर दिया, लेकिन साथ ही प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले मानदंडों और दिशानिर्देशों से संबंधित प्रश्न की ओर भी इशारा किया.

बेंच ने कहा कि कुछ न्यायाधीश दिन-रात काम करके मामलों का उत्कृष्ट निपटारा करते हैं. हालांकि, बेंच ने इस बात पर अफ़सोस जताया कि कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो दुर्भाग्य से ऐसा करने में असमर्थ हैं.

बेंच ने कहा कि उदाहरण के लिए, यदि कोई न्यायाधीश किसी आपराधिक अपील की सुनवाई कर रहा है, तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह एक दिन में 50 मामलों का फ़ैसला करे और यदि वह एक दिन में एक आपराधिक अपील का फैसला कर दे, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.

बेंच ने कहा, "लेकिन जमानत के मामले में, अगर कोई न्यायाधीश कहता है कि मैं एक दिन में केवल एक जमानत मामले पर फैसला सुनाऊंगा, तो यह आत्मनिरीक्षण की मांग करता है." साथ ही, बेंच ने यह भी कहा कि न्यायपालिका से आम जनता की एक जायज अपेक्षा है. इस मामले में पेश हुईं अधिवक्ता फौजिया शकील ने विभिन्न हाई कोर्ट द्वारा फैसले सुनाए जाने की स्थिति पर एक चार्ट का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि कुछ उच्च न्यायालयों ने निर्धारित प्रारूप में आंकड़े नहीं दिए हैं.

बेंच ने उनसे दो हफ्ते के भीतर उन उच्च न्यायालयों का आंकड़ा दाखिल करने को कहा जहां मामले सुरक्षित रखे गए थे, फैसले सुनाए जाने की तारीख और फैसले अपलोड करने की तारीख. बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा से इस मामले में सहायता करने को कहा. बेंच ने कहा कि कुछ न्यायाधीशों की आदत होती है कि वे मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित कर देते हैं. बेंच का कहना है कि ऐसा रवैया वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह न्यायाधीशों की छवि के लिए खतरनाक हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जहां आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा पाए कुछ दोषियों ने दावा किया है कि झारखंड हाई कोर्ट ने सालों से फैसले सुरक्षित रखने के बावजूद उनकी आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया है. बाद में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कई दोषियों को बरी कर दिया गया.

