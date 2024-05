ETV Bharat / bharat

JEE ADVANCED 2024: गाइडलाइन से दी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री, बाहर भीषण गर्मी में पेरेंट्स परेशान - JEE ADVANCED EXAM

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 26, 2024, 10:09 AM IST | Updated : May 26, 2024, 10:18 AM IST

गाइडलाइन से दी एंट्री ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री (वीडियो ईटीवी भारत कोटा) कोटा. देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2024) की परीक्षा आज हो रही है. इस एग्जाम में देशभर के 222 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इसके अलावा तीन विदेशी शहर दुबई, काठमांडू और अबू धाबी में भी परीक्षा केंद्र हैं. देश- विदेश में मिलाकर 1.91 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है. बीते सालों के आंकड़े को देखते हुए 1.82 लाख अभ्यर्थियों की उपस्थिति रह सकती है. हालांकि भीषण गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्र के बाहर कोई इंतजाम नहीं किए गए जिसकी वजह ज्यादतर परेंटे परेशान दिखे. पेरेंट्स को अभ्यर्थी को लेने और छोड़ने के लिए दिन में चार बार सेंटर के चक्कर लगाने होंगे. क्योंकि दो पारियों में यह एग्जाम सुबह 9:00 से 12 और दोपहर में 2: 30 से 5:30 के बीच होगा. एग्जाम में एंट्री से पहले काफी सख्ती से अभ्यर्थियों की तलाशी ली गई. एक ओर जहां एग्जाम हॉल में अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं तो बाहर उनके पैरेंट्स की भी भीषण गर्मी में परीक्षा हो रही है. गर्मी से पेरेंट्स परेशान (फोटो ईटीवी भारत कोटा) पढ़ें: जेईई एडवांस्ड एग्जाम आज, परीक्षा में बैठने से पहले ये 10 बातें जरूर पढ़ें, एग्जाम के दौरान रहेंगी मददगार परीक्षार्थियों की तलाशी और जांच के लिए उन्हें बाहर खड़ा किया गया था. हालांकि वहां पर टेंट लगाया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को गर्मी से राहत मिल सके. लेकिन परीक्षा केंद्र के सामने के रास्ते को बंद कर पुलिस तैनात की गई है. ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ आए पेरेंट्स परेशान होते दिखे. मध्य प्रदेश से आए दीपक कुमार मिश्रा का कहना है कि इतने बड़ा एग्जाम लिया जा रहा है और अलग-अलग राज्यों और शहरों से परीक्षा देने के लिए कैंडिडेट आए हैं. उनके लिए पानी और छाया का इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन यह भी व्यवस्था नहीं है. केंद्र में एक नाम होने से आई दिक्कत : कोटा इंडस्ट्रियल एरिया में डिजिटल डेस्क के नाम से अलग-अलग सेंटर थे. उनके सेंटर कोड भी अलग-अलग थे, लेकिन नाम एक होने से अभ्यर्थियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा. अधिकांश अभ्यर्थी एक की जगह दूसरे सेंटर पर भी पहुंच गए.

