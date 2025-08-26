ETV Bharat / bharat

देशभर में कैंसर के मामलों और कैंसर से हो रही मौत के डरावने आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है.

Cancer in India
देशभर में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि (ETV Bharat GFX)
शिमला: देश के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में कैंसर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बाद अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए कैंसर के मरीजों की संख्या में हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है. लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान राजेश नारणभाई चुडासमा ने देश में तेजी से पैर पसार रहे कैंसर को लेकर सवाल किया. इस सवाल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने आंकड़े बताए हैं वो हैरान करने वाले हैं.

देश में कितने हैं कैंसर के मरीज?

आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में देशभर में 15 लाख, 33 हजार 55 मामले सामने आए हैं, जबकि साल 2023 में कैंसर के 14 लाख 96 हजार 972 मामले सामने आए. यानी एक साल में 36,083 अधिक कैंसर के मामले सामने आए हैं, जो बेहद चिंताजनक है. साल 2022 में देशभर में कैंसर के 14,61,427 मामले सामने आए. साल 2021 में कैंसर के 14,26,447 मामले सामने आए थे. साल 2020 में 13,92,179 और 2019 में देश में कैंसर के 13,58,415 मामले सामने आए थे.

Cancer in India
हर साल लगातार बढ़ रहे कैंसर के मरीज. (ETV Bharat GFX)

किस राज्य में कैंसर के कितने मरीज?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल यानी 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2,21,000 कैंसर के मामले सामने आए हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है. 2024 में महाराष्ट्र में 1,27,512 मामले सामने आए. प. बंगाल में 1,18,910 मामले, बिहार में 1,15,123 मामले, तमिलनाडु में 98,386 मामले, कर्नाटक में 94,832 मामले, मध्य प्रदेश में 86,124 मामले, राजस्थान में 78,604 मामले, गुजरात में 77,205 मामले आंध्र प्रदेश में 7676,708 मामले, केरल में 61,175 मामले ओडिशा में 55,335, पंजाब में 42,288 मामले, हरियाणा में 32,513 मामले, छत्तीसगढ़ में 30,763 मामले सामने आए हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कैंसर की स्थिति चिंताजनक ही है.

Cancer in India
किस राज्य में कैंसर के कितने मरीज? (ETV Bharat GFX)

हैरान करने वाले हैं मौत के आंकड़े

इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, जिस तरह से साल दर साल मौत के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, वह बेहद चिंताजनक है. आंकड़ों के मुताबिक, कैंसर से हर साल पिछले साल के मुकाबले करीब 19 हजार अधिक मौतें हो रही हैं. जहां साल 2019 में कैंसर से 7 लाख 51 हजार 517 लोग कैंसर से काल के गाल में समा गए थे. वहीं, साल 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 7 लाख 70 हजार 230 पहुंच गया. साल 2021 में यह आंकड़ा 7 लाख 89 हजार 202 पहुंच गया. साल 2022 में 8 लाख 8 हजार 558 लोगों की कैंसर से जान गई थी, जबकि साल 2023 में 8 लाख 28 हजार 252 लोगों की कैंसर से मौत हुई थी.

Cancer in India
लगातार कैंसर से मौत की संख्या में बढ़ोतरी. (ETV Bharat GFX)

केंद्र शासित राज्यों में हालात

केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है. साल 2024 में दिल्ली में कैंसर के 28,387 मामले सामने आए. जम्मू-कश्मीर में भी स्थिति भयावह है. पिछले साल 2024 में जम्मू कश्मीर में 14,112 मामले, पुडुचेरी में 1823 मामले, चंडीगढ़ में 1152 मामले, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में 408 मामले, लद्दाख में 318 मामले, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में क्रमश: 268 और 173 मामले और लक्षद्वीप में 32 मामले सामने आए.

केंद्र शासित प्रदेश20202021202220232024
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह 366 380 393 401 408
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव206+ 124 219+ 135 238+150 252 +161268+173
दिल्ली25178 25969 26735 27561 28387
जम्मू और कश्मीर12726 13060 13395 13744 14112
लद्दाख286 294 302 309 318
लक्षद्वीप 27 28 28 31 32
पुडुचेरी1577 1623 1679 1753 1823
चंडीगढ़1024 1053 1088 1120 1152

हर साल 30 हजार से भी अधिक बढ़ रहे कैंसर के मामले

इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, हर साल कैंसर मरीजों की संख्या में भी औसतन 30 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. यही वजह है कि कैंसर आज के समय में ज्वलंत और सबसे गंभीर मुद्दा में से एक है. साल 2024 में कैंसर के जिस तरह से डरावने मामले सामने आए हैं, उससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

हिमाचल में कैंसर के मरीज

कैंसर हिमाचल में भी तेजी से पांव पसार रहा है. आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में हिमाचल में 8799 कैंसर के मामले सामने आए. वहीं, साल 2021 में 8978 मामले, साल 2022 में 9164 मामले, साल 2023 में 9373 मामले और साल 2024 में कैंसर के 9566 मामले सामने आए हैं. बढ़ते आंकड़ों ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है.

