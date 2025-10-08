ETV Bharat / bharat

भारत का दौरा करेंगी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, क्या द्विपक्षीय संबंध फिर से होंगे मजबूत?

2023 में बढ़े तनाव के बाद भारत और कनाडा अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं.

Canadian FM Anita Anand to visit India next week
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 2:13 PM IST

नई दिल्ली: कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आएंगी. इस साल की शुरुआत में पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी. अनीता की यह यात्रा भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के बीच हो रही है.

यात्रा से पहले, विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर आनंद से मुलाकात की थी. उन्होंने इसे एक अच्छी मुलाकात बताया था. साथ ही उच्चायुक्तों की नियुक्ति का स्वागत करते हुए इसे संबंधों के पुनर्निर्माण में एक सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने यह भी कहा कि वे भारत में विदेश मंत्री के स्वागत के लिए तत्पर हैं.

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "आज सुबह न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ अच्छी बैठक हुई. उन्होंने कहा कि, संबंधों को फिर से रास्ते पर लाने के लिए उच्चायुक्तों की नियुक्ति स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि, आज इस संबंध में आगे के कदमों पर चर्चा हुई. जयशंकर ने कहा कि, वे भारत में विदेश मंत्री आनंद का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं.

यह यात्रा जून में G-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के साथ बैठक के बाद हो रही है, जो दो साल से अधिक समय से तनावपूर्ण संबंधों के बाद नरमी का संकेत है.

2023 में बढ़े तनाव के बाद भारत और कनाडा अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. यह तनाव तब शुरू हुआ जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया. भारत ने इस आरोप का खंडन करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया और ओटावा पर खालिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाया.

अगस्त में, दोनों देशों (भारत और कनाडा) ने अपने उच्चायुक्तों को बहाल कर दिया. भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने ओटावा में कार्यभार संभाला और कनाडा के नए उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने दिल्ली में कार्यभार संभाला.

पिछले महीने, कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली जी. ड्रूइन ने भारतीय अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली का दौरा किया। वे ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान रुके हुए प्रमुख संवादों को फिर से शुरू करने और राजनयिक कर्मचारियों को वापस लाने पर सहमत हुए थे.

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अपने कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रूइन के साथ विस्तृत बातचीत की. चर्चाओं में महीनों के राजनयिक तनाव के बाद दोनों देशों के बीच स्थिरता बहाल करने और विश्वास में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. पिछले महीने क्रिस्टोफर कूटर की भारत में कनाडा के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तेजी आई.

