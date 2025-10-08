ETV Bharat / bharat

भारत का दौरा करेंगी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, क्या द्विपक्षीय संबंध फिर से होंगे मजबूत?

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ( AFP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 8, 2025 at 2:13 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आएंगी. इस साल की शुरुआत में पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी. अनीता की यह यात्रा भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के बीच हो रही है. यात्रा से पहले, विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर आनंद से मुलाकात की थी. उन्होंने इसे एक अच्छी मुलाकात बताया था. साथ ही उच्चायुक्तों की नियुक्ति का स्वागत करते हुए इसे संबंधों के पुनर्निर्माण में एक सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने यह भी कहा कि वे भारत में विदेश मंत्री के स्वागत के लिए तत्पर हैं. कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद (ANI) भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "आज सुबह न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ अच्छी बैठक हुई. उन्होंने कहा कि, संबंधों को फिर से रास्ते पर लाने के लिए उच्चायुक्तों की नियुक्ति स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि, आज इस संबंध में आगे के कदमों पर चर्चा हुई. जयशंकर ने कहा कि, वे भारत में विदेश मंत्री आनंद का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं. यह यात्रा जून में G-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के साथ बैठक के बाद हो रही है, जो दो साल से अधिक समय से तनावपूर्ण संबंधों के बाद नरमी का संकेत है.