नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से लगातार बलात्कार करने के आरोपी दो भाइयों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्यों को देखते हुए अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं माना जा सकता.

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने 3 सितंबर को यह आदेश पारित किया. आरोपी भाइयों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता नमित सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में किया.

अपीलकर्ताओं ने इस वर्ष मार्च में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

सुनवाई के दौरान पीठ ने राजस्थान के वकील सौरभ राजपाल से मुकदमे के चरण के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि 24 गवाहों में से अब तक केवल एक से ही पूछताछ की गई है.

सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि कथित घटना से पहले मुख्य आरोपी ने पीड़िता के बालिग होने पर उससे शादी कर ली थी. उन्होंने कहा कि परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वे भाग गए लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा और 14 दिनों की अस्पष्ट देरी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई.

सक्सेना ने जोर देकर कहा कि केवल पोक्सो (POCSO) के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2019 की एक अस्पष्ट घटना का उल्लेख किया गया है और पूरे परिवार को इसमें शामिल किया गया है. साथ ही जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ कोई चिकित्सा साक्ष्य नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि मई 2024 में भीलवाड़ा, राजस्थान में आईपीसी की धारा 363, 366, 342, 506, 384, 376 (2) (एन), 376 (3) और 376 डी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 5 (एल), 6, 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी.

पीठ ने कहा कि उसे सूचित किया गया है कि मुकदमा शुरू हो गया है और 24 गवाहों में से एक से पूछताछ हो चुकी है तथा दूसरे गवाह से पूछताछ अभी चल रही है. पीठ ने 3 सितंबर को पारित अपने आदेश में कहा, 'अपीलकर्ताओं द्वारा झेली गई कारावास की अवधि को देखते हुए और चूंकि इस स्तर पर उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा मानना ​​है कि यह मुकदमा लंबित रहने तक उन्हें जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है.'

पीठ ने कहा कि यद्यपि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन इन आरोपों की सत्यता और वास्तविकता को साबित करना आवश्यक है और ऐसी जांच लंबित रहने तक अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं माना जा सकता. पीठ ने कहा, 'हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हुए अपील स्वीकार करने और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया.'

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं को प्राथमिकी के संबंध में निचली अदालत द्वारा निर्धारित उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे. वे अभियोजन पक्ष या किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे या उन्हें धमकाएंगे नहीं.'

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है तथा इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी केवल जमानत देने के सीमित उद्देश्य के लिए है. आरोप है कि दोनों भाइयों ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नाबालिग लड़की के साथ 2024 में एफआईआर दर्ज होने से पहले 5 साल तक रेप किया.

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दोनों भाइयों ने 2019 से पीड़िता के साथ रेप किया, उसकी तस्वीरें और वीडियो अपने पास रखे और उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी. आरोप है कि पीड़िता को 30 अप्रैल, 2024 को एक जगह ले जाया गया और वह 3 मई, 2024 को लौट आई. 14 दिन बाद 17 मई, 2024 को एफआईआर दर्ज की गई.