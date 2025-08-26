ETV Bharat / bharat

क्या राज्यपाल मनी बिल को रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल - SUPREME COURT

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि अगर राज्यपाल किसी बिल को रोक लेते हैं तो वह विधेयक रद्द हो जाता है.

SC
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 26, 2025 at 3:40 PM IST

6 Min Read

नई दिल्ली: संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि अगर राज्यपाल को किसी विधेयक को रोकने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त है, तो मनी बिल को भी सीधे रोका जा सकता है. कोर्ट ने विशेष रूप से पूछा कि क्या राज्यपाल धन विधेयक को रोक सकते हैं?

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पांच जजों की पीठ ने राष्ट्रपति संदर्भ पर प्रस्तुत दलीलों पर सुनवाई की, जिसमें संवैधानिक सावल उठाए गए हैं कि क्या न्यायालय राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या राज्यपाल मनी बिल रोक सकते हैं?
सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र की इस दलील का हवाला दिया कि अनुच्छेद 200(1) के तहत रोक लगाने की शक्ति को अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अनुसार विधेयक को विधानसभा को वापस भेजने के विकल्प के साथ नहीं रीड नहीं किया जा सकता.

केंद्र का तर्क था कि अगर राज्यपाल किसी बिल को रोक लेते हैं तो इसका मतलब है कि वह विधेयक रद्द हो जाता है. केंद्र ने तमिलनाडु और पंजाब के राज्यपाल के मामलों में सु्प्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को रोक लेते हैं, तो उन्हें पुनर्विचार के लिए उसे विधानसभा को वापस भेजना चाहिए.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "इस प्रकार रोक लगाने की शक्ति अपने आप में स्थायी हो जाती है और राज्यपाल विधेयक को रोक सकते हैं... इसलिए, जब हम स्वतंत्र रूप से रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यह एक चौथे विकल्प को जन्म देता है... लेकिन अगर राज्यपाल द्वारा विधेयक को संदेश के साथ वापस भेज दिया जाता है, तो विधानसभा उस पर विचार करेगी और उसे वापस भेज देगी."

उन्होंने आगे कहा, "यह पहलू थोड़ा समस्याग्रस्त है क्योंकि राज्यपाल द्वारा विधेयक को रोके जाने की शुरुआत में ही समस्या आ जाती है, यहां तक कि शाब्दिक रूप से भी, क्योंकि यही उनकी शक्ति है, यहां तक कि धन विधेयक को भी वे रोक सकते हैं."

राज्यपाल को विधेयक को रोकने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त
पीठ ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अनुसार मनी बिल के मामले को छोड़कर, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अगर राज्यपाल को किसी विधेयक को रोकने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त है, तो मनी बिल को भी सीधे रोका जा सकता है...क्या वह धन विधेयक को रोक सकते हैं?"

महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि वह ऐसा कर सकते हैं. राज्यपाल की विधेयक को रोकने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है. साल्वे ने तर्क दिया कि अगर माननीय न्यायाधीश यह मानते हैं कि (संविधान के) अनुच्छेद 200 को पढ़कर राज्यपाल को विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोकने का कोई अधिकार नहीं है, तो यह अलग बात है.

साल्वे ने कहा, "यह शक्ति का निर्धारण है, लेकिन जैसे ही यह स्वीकार किया जाता है कि उन्हें रोकने का अधिकार था. तो क्या किसी विशेष मामले में रोक लगाने की उनकी घोषणा न्यायिक समीक्षा के लिए उपलब्ध है? मेरा सम्मानजनक उत्तर है, नहीं."

साल्वे ने कहा कि अनुच्छेद 200 की योजना इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती कि संस्थापक सदस्यों का इरादा किसी विधेयक को सदन में भेजने का नहीं था, जिसमें संदेश हो कि उसे मंज़ूरी नहीं दी गई है. ऐसा न करने का स्पष्ट कारण यह था कि क्या राज्यपाल मंज़ूरी नहीं देंगे और परिस्थितियां एक और तीखे राजनीतिक मतभेद की ओर ले जाएंगी. और राज्यपाल की राय में, इस विधेयक को कानून नहीं बनने देना चाहिए... ऐसे मामले हो सकते हैं.

साल्वे ने दलील दी, "यह कहने की जरूरत नहीं कि यह एक दूरगामी शक्ति है और, अगर इसे वीटो के समान माना जाए, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि संस्थापक सदस्य वीटो सुरक्षित रखना चाहते थे."

किसी कानून को अदालत द्वारा मंज़ूरी नहीं दी जा सकती
साल्वे ने जोर देकर कहा कि किसी कानून को अदालत द्वारा मंजूरी नहीं दी जा सकती. "किसी कानून को मंज़ूरी या तो राज्यपाल द्वारा दी जानी चाहिए या राष्ट्रपति द्वारा... अनुच्छेद 142 के तहत अदालत का अधिकार पूर्ण न्याय करना है. यह कानून को मंजूरी देने के अदालत के अधिकार का विस्तार नहीं कर सकता... अब, अगर आप उस फॉर्मूले का पालन नहीं कर सकते... कि 142 में हम मंज़ूरी दे देंगे, तो आपको राज्यपाल की जरूरत होगी. आप किसे कहेंगे कि इसे राष्ट्रपति के पास भेजो, ये करो, वो करो..."

साल्वे ने ज़ोर देकर कहा कि यह अनुच्छेद 361 के बिल्कुल खिलाफ है. उन्होंने आगे कहा, "न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों का पूर्ण अभाव है। 361 के तहत प्रतिबंध ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां न तो आप उससे यह पूछ सकते हैं कि उसने जो किया वह क्यों किया. न ही आप उसे वह करने का निर्देश दे सकते हैं जो आपको सही लगता है."

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल से पूछा कि अगर राज्यपाल 2020 से 2025 तक विधेयकों पर रोक लगाते हैं, तो क्या अदालत को शक्तिहीन हो जाना चाहिए? कौल ने जवाब दिया कि अगर राज्यपाल की ओर से कोई गंभीर आचरण होता है, तो संसद ही इस पर कार्रवाई करने के लिए सबसे उपयुक्त है, और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी कहा गया है.

बता दें कि मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से यह जानने का प्रयास किया था कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समय-सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें- कौन होता है 'अमिकस क्यूरी': सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में 'पारिस्थितिक असंतुलन' मामले में नियुक्त करने का किया फैसला

नई दिल्ली: संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि अगर राज्यपाल को किसी विधेयक को रोकने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त है, तो मनी बिल को भी सीधे रोका जा सकता है. कोर्ट ने विशेष रूप से पूछा कि क्या राज्यपाल धन विधेयक को रोक सकते हैं?

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पांच जजों की पीठ ने राष्ट्रपति संदर्भ पर प्रस्तुत दलीलों पर सुनवाई की, जिसमें संवैधानिक सावल उठाए गए हैं कि क्या न्यायालय राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या राज्यपाल मनी बिल रोक सकते हैं?
सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र की इस दलील का हवाला दिया कि अनुच्छेद 200(1) के तहत रोक लगाने की शक्ति को अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अनुसार विधेयक को विधानसभा को वापस भेजने के विकल्प के साथ नहीं रीड नहीं किया जा सकता.

केंद्र का तर्क था कि अगर राज्यपाल किसी बिल को रोक लेते हैं तो इसका मतलब है कि वह विधेयक रद्द हो जाता है. केंद्र ने तमिलनाडु और पंजाब के राज्यपाल के मामलों में सु्प्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को रोक लेते हैं, तो उन्हें पुनर्विचार के लिए उसे विधानसभा को वापस भेजना चाहिए.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "इस प्रकार रोक लगाने की शक्ति अपने आप में स्थायी हो जाती है और राज्यपाल विधेयक को रोक सकते हैं... इसलिए, जब हम स्वतंत्र रूप से रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यह एक चौथे विकल्प को जन्म देता है... लेकिन अगर राज्यपाल द्वारा विधेयक को संदेश के साथ वापस भेज दिया जाता है, तो विधानसभा उस पर विचार करेगी और उसे वापस भेज देगी."

उन्होंने आगे कहा, "यह पहलू थोड़ा समस्याग्रस्त है क्योंकि राज्यपाल द्वारा विधेयक को रोके जाने की शुरुआत में ही समस्या आ जाती है, यहां तक कि शाब्दिक रूप से भी, क्योंकि यही उनकी शक्ति है, यहां तक कि धन विधेयक को भी वे रोक सकते हैं."

राज्यपाल को विधेयक को रोकने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त
पीठ ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अनुसार मनी बिल के मामले को छोड़कर, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अगर राज्यपाल को किसी विधेयक को रोकने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त है, तो मनी बिल को भी सीधे रोका जा सकता है...क्या वह धन विधेयक को रोक सकते हैं?"

महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि वह ऐसा कर सकते हैं. राज्यपाल की विधेयक को रोकने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है. साल्वे ने तर्क दिया कि अगर माननीय न्यायाधीश यह मानते हैं कि (संविधान के) अनुच्छेद 200 को पढ़कर राज्यपाल को विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोकने का कोई अधिकार नहीं है, तो यह अलग बात है.

साल्वे ने कहा, "यह शक्ति का निर्धारण है, लेकिन जैसे ही यह स्वीकार किया जाता है कि उन्हें रोकने का अधिकार था. तो क्या किसी विशेष मामले में रोक लगाने की उनकी घोषणा न्यायिक समीक्षा के लिए उपलब्ध है? मेरा सम्मानजनक उत्तर है, नहीं."

साल्वे ने कहा कि अनुच्छेद 200 की योजना इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती कि संस्थापक सदस्यों का इरादा किसी विधेयक को सदन में भेजने का नहीं था, जिसमें संदेश हो कि उसे मंज़ूरी नहीं दी गई है. ऐसा न करने का स्पष्ट कारण यह था कि क्या राज्यपाल मंज़ूरी नहीं देंगे और परिस्थितियां एक और तीखे राजनीतिक मतभेद की ओर ले जाएंगी. और राज्यपाल की राय में, इस विधेयक को कानून नहीं बनने देना चाहिए... ऐसे मामले हो सकते हैं.

साल्वे ने दलील दी, "यह कहने की जरूरत नहीं कि यह एक दूरगामी शक्ति है और, अगर इसे वीटो के समान माना जाए, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि संस्थापक सदस्य वीटो सुरक्षित रखना चाहते थे."

किसी कानून को अदालत द्वारा मंज़ूरी नहीं दी जा सकती
साल्वे ने जोर देकर कहा कि किसी कानून को अदालत द्वारा मंजूरी नहीं दी जा सकती. "किसी कानून को मंज़ूरी या तो राज्यपाल द्वारा दी जानी चाहिए या राष्ट्रपति द्वारा... अनुच्छेद 142 के तहत अदालत का अधिकार पूर्ण न्याय करना है. यह कानून को मंजूरी देने के अदालत के अधिकार का विस्तार नहीं कर सकता... अब, अगर आप उस फॉर्मूले का पालन नहीं कर सकते... कि 142 में हम मंज़ूरी दे देंगे, तो आपको राज्यपाल की जरूरत होगी. आप किसे कहेंगे कि इसे राष्ट्रपति के पास भेजो, ये करो, वो करो..."

साल्वे ने ज़ोर देकर कहा कि यह अनुच्छेद 361 के बिल्कुल खिलाफ है. उन्होंने आगे कहा, "न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों का पूर्ण अभाव है। 361 के तहत प्रतिबंध ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां न तो आप उससे यह पूछ सकते हैं कि उसने जो किया वह क्यों किया. न ही आप उसे वह करने का निर्देश दे सकते हैं जो आपको सही लगता है."

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल से पूछा कि अगर राज्यपाल 2020 से 2025 तक विधेयकों पर रोक लगाते हैं, तो क्या अदालत को शक्तिहीन हो जाना चाहिए? कौल ने जवाब दिया कि अगर राज्यपाल की ओर से कोई गंभीर आचरण होता है, तो संसद ही इस पर कार्रवाई करने के लिए सबसे उपयुक्त है, और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी कहा गया है.

बता दें कि मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से यह जानने का प्रयास किया था कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समय-सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें- कौन होता है 'अमिकस क्यूरी': सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में 'पारिस्थितिक असंतुलन' मामले में नियुक्त करने का किया फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVERNOR POWERCAN GOVERNOR BLOCK A MONEYCAN GOVERNOR BLOCK BILLSUPREME COURT ON GOVERNORSUPREME COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.