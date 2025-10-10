ETV Bharat / bharat

क्या EPS स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कर्मचारी और इससे पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी? जानें

EPS के तहत मिलने वाली पेंशन आपकी तरफ से EPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट की गई पूरी रकम पर निर्भर नहीं होती है.

EPS
क्या EPS स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कर्मचारी (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देशभर में लगभग 7 करोड़ लोग एंप्लाय प्रोविडेंड फंड (EPF) के सदस्य हैं. इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके मन यह सवाल रहता है कि उन्हें रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन मिलेगी? चूंकि पब्लिक प्रोविडेंड फंड (EPF) का बड़ा हिस्सा एंप्लाय पेंशन स्कीम (EPS) है. यह कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन की गारंटी देती है.

बता दें कि EPS के तहत मिलने वाली पेंशन आपकी तरफ से EPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट की गई पूरी रकम पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि पेंशन की रकम कुछ खास कैलकुलेशन पर आधारित होती है. ऐसे में अगर आप भी EPF के सदस्य हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है.

कैसे तय होती है PF की पेंशन?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS स्कीम में एंप्लायर 12 प्रतिशत के कंट्रीब्यूशन करता है. इसमें से 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन में ट्रांसफर किया जाता है. हालांकि, यह अमाउंट सीधे तौर पर कर्मचारी की पूरी बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं करती है.

गौरतलब है कि सितंबर 2014 से EPS कंट्रीब्यूशन पर एक लिमिट लागू कर गई थी. जिसके तहत इस लिमिट के तहत अधिकतम 1,250 रुपये महीने ही EPS अकाउंट में जमा हो सकते हैं. यानी अगर किसी एंप्लायर का कंट्रीब्यूशन इससे ज्यादा है, तो इसकी बाकी की रकम EPF खाते में जमा हो जाती है. इसी सीमित योगदान के आधार पर कर्मचारियों की पेंशन तय की जाती है.

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा EPS का लाभ
बता दें कि एंप्लाय पेंशन स्कीम (EPS) हर कर्मचारियों के लिए नहीं उपलब्ध है. इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलता है, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में सितंबर 2014 के बाद रजिस्ट्रेशन कराया है और जिनी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये महीने से ज्यादा .

मैक्सिमम कितनी मिल सकती है पेंशन?
गौरतलब है कि EPS के तहत को भी कर्मचारी मैक्सिमम 75,000 रुपये की मंथली पेंशन पा सकता, जबकि न्यूनतम पेंशन की रकम 1000 रुपये है. EPS की कैलकुलेशन कर्मचारी के टेन्योर और मंथली सैलरी के एवरेज के आधार पर जाती है. हालांकि, अधिक कंट्रीब्यूशन से पेंशन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती. क्योंकि आप चाहें EPS में कितना भी पैसा जमा कर दें, लेकिन आपके ईपीएस में 1250 रुपये ही जमा होंगे.

यह भी पढ़ें- PF का पैसा निकालने वाले सावधान! अगर किया ये काम तो ब्याज समेत पैसा वसूलेगा EPFO

For All Latest Updates

TAGGED:

EPSEPFOPENSION SCHEMEEPS SCHEME CONTRIBUTIONEPS SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.