क्या EPS स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कर्मचारी और इससे पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी? जानें

नई दिल्ली: देशभर में लगभग 7 करोड़ लोग एंप्लाय प्रोविडेंड फंड (EPF) के सदस्य हैं. इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके मन यह सवाल रहता है कि उन्हें रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन मिलेगी? चूंकि पब्लिक प्रोविडेंड फंड (EPF) का बड़ा हिस्सा एंप्लाय पेंशन स्कीम (EPS) है. यह कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन की गारंटी देती है.

बता दें कि EPS के तहत मिलने वाली पेंशन आपकी तरफ से EPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट की गई पूरी रकम पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि पेंशन की रकम कुछ खास कैलकुलेशन पर आधारित होती है. ऐसे में अगर आप भी EPF के सदस्य हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है.

कैसे तय होती है PF की पेंशन?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS स्कीम में एंप्लायर 12 प्रतिशत के कंट्रीब्यूशन करता है. इसमें से 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन में ट्रांसफर किया जाता है. हालांकि, यह अमाउंट सीधे तौर पर कर्मचारी की पूरी बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं करती है.

गौरतलब है कि सितंबर 2014 से EPS कंट्रीब्यूशन पर एक लिमिट लागू कर गई थी. जिसके तहत इस लिमिट के तहत अधिकतम 1,250 रुपये महीने ही EPS अकाउंट में जमा हो सकते हैं. यानी अगर किसी एंप्लायर का कंट्रीब्यूशन इससे ज्यादा है, तो इसकी बाकी की रकम EPF खाते में जमा हो जाती है. इसी सीमित योगदान के आधार पर कर्मचारियों की पेंशन तय की जाती है.