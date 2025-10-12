ETV Bharat / bharat

क्या दामाद को मिल सकता है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा? जानें क्या कहता है कानून?

Published : October 12, 2025

नई दिल्ली: भारतीय संस्कृति में ससुर और दामाद के रिश्ते को अक्सर पिता-पुत्र के रिश्ते जैसा ही माना जाता है. यह रिश्ता न केवल सामाजिक है, बल्कि कानूनी मान्यता भी रखता है. यही वजह है कि ससुर और दामाद जैसे शब्दों का औपचारिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, यह निकटता खुद ही कानूनी अधिकारों में तब्दील नहीं हो जाती, खासकर जब बात संपत्ति की हो. अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या दामाद का अपने ससुर की संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार है. यह समझना जरूरी है कि धर्म के आधार पर नियम अलग-अलग हो सकते हैं, जो नियम हिंदू ससुर पर लागू होते हैं, वे मुस्लिम ससुर पर लागू नहीं हो सकते. ऐसे में सबसे पहले यह स्पष्ट कर दें कि एक दामाद का अपने ससुर की संपत्ति पर कोई सीधा कानूनी दावा नहीं होता, चाहे परिवार हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हो. भारतीय उत्तराधिकार कानूनों के तहत, एक दामाद का अपने ससुराल वालों की संपत्ति पर कोई ऑटोमैटिक या स्वतंत्र अधिकार नहीं होता. हिंदुओं के लिए कानून क्या कहता है?

हिंदुओं के लिए उत्तराधिकार का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत आता है. यह अधिनियम हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों पर लागू होता है. कानून के अनुसार दामाद कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची में शामिल नहीं है. इसलिए, वह अपने ससुर की संपत्ति में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं ले सकता. हालांकि, अगर पत्नी को अपने पिता से संपत्ति विरासत में मिलती है, तो दामाद अपनी पत्नी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकता है. यह पैतृक संपत्ति के मामलों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां बेटी का वैध दावा होता है. एक बार जब बेटी को संपत्ति विरासत में मिल जाती है, तो दामाद उसके जीवनसाथी के रूप में लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपनी हैसियत से नहीं.