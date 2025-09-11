ETV Bharat / bharat

क्या लोकतंत्र के विफल होने पर अदालत शक्तिहीन होकर निष्क्रिय बैठी रह सकती है ? राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से सवाल किया कि जब लोकतंत्र का एक अंग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट शक्तिहीन और निष्क्रिय कैसे रह सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई के दसवें दिन की, जिसमें संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे कि क्या न्यायालय राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों से निपटने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकता है. आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने राष्ट्रपति संदर्भ पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ने मेहता से कहा, "कोई भी उच्च पद पर हो... संविधान के संरक्षक के रूप में, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मैं शक्तियों के पृथक्करण (सेपरेशन) के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता हूं... न्यायिक सक्रियता होनी ही चाहिए. इसे न्यायिक आतंकवाद (या न्यायिक दुस्साहस) में नहीं बदलना चाहिए. साथ ही, यदि लोकतंत्र का कोई एक अंग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो क्या न्यायालय, जो संविधान का संरक्षक है, शक्तिहीन होकर... निष्क्रिय बैठा रहेगा."

मेहता ने जोर देकर कहा कि शक्तियों का सेपरेशन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, और केवल न्यायालय ही नहीं, कार्यपालिका भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, और इसी प्रकार विधायिका भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक है. मेहता ने तर्क दिया कि किसी संवैधानिक प्राधिकारी के विधायी कार्यों पर परमादेश जारी करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा.

मेहता ने दलील दी कि पिछले 50 वर्षों से 90 प्रतिशत विधेयकों पर एक महीने में ही स्वीकृति दे दी जाती रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृति देने के लिए किसी निर्देश का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह राज्यपाल को एक खास तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करने का निर्देश होगा.

मेहता ने तर्क दिया कि एक संवैधानिक पदाधिकारी, जो सप्रीम कोर्ट है, दूसरे संवैधानिक पदाधिकारी, जो राज्यपाल है, को निर्देश जारी नहीं कर सकता. मेहता ने कहा कि, विवेकाधिकार रखने वाले किसी संवैधानिक उच्च पदाधिकारी को परमादेश जारी करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा.