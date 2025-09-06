कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1241 उच्च प्राथमिक उम्मीदवारों की भर्ती का दिया निर्देश

ETV Bharat / bharat

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न विषयों में रिक्तियों के अनुसार 1241 उम्मीदवारों की नियुक्ति का आदेश दिया है. शुक्रवार को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वे काउंसलिंग कराएं और कुल 5401 रिक्तियों में से 1241 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करें.

पीठ के निर्देशों के अनुसार, स्कूल सेवा आयोग ने पिछले साल 26 सितंबर, 2024 को 14052 रिक्तियों पर भर्ती के लिए मेरिट सूची प्रकाशित की थी. आठ चरणों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन आयोग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि विभिन्न विषयों में आरक्षण नियमों के अनुसार उम्मीदवारों की नियुक्ति में समस्या आ रही है.

यह देखा गया है कि रिक्तियां होने के बावजूद भी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है. अंततः शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि यदि कोई आरक्षित पद खाली न हो तो सामान्य पदों पर उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाए.

परिणामस्वरूप, वकीलों का मानना ​​है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती को लेकर लंबे समय से चली आ रही जटिलताएं अब खत्म होने जा रही हैं.