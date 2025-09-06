कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1241 उच्च प्राथमिक उम्मीदवारों की भर्ती का दिया निर्देश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न विषयों के उम्मीदवारों की नियुक्त करने का आदेश दिया है.
September 6, 2025
कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न विषयों में रिक्तियों के अनुसार 1241 उम्मीदवारों की नियुक्ति का आदेश दिया है. शुक्रवार को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वे काउंसलिंग कराएं और कुल 5401 रिक्तियों में से 1241 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करें.
पीठ के निर्देशों के अनुसार, स्कूल सेवा आयोग ने पिछले साल 26 सितंबर, 2024 को 14052 रिक्तियों पर भर्ती के लिए मेरिट सूची प्रकाशित की थी. आठ चरणों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन आयोग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि विभिन्न विषयों में आरक्षण नियमों के अनुसार उम्मीदवारों की नियुक्ति में समस्या आ रही है.
यह देखा गया है कि रिक्तियां होने के बावजूद भी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है. अंततः शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि यदि कोई आरक्षित पद खाली न हो तो सामान्य पदों पर उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाए.
परिणामस्वरूप, वकीलों का मानना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती को लेकर लंबे समय से चली आ रही जटिलताएं अब खत्म होने जा रही हैं.
28 अगस्त, 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आठ सप्ताह के भीतर 14,052 उम्मीदवारों की नियुक्ति का आदेश दिया था. बाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस आदेश को बरकरार रखा. लेकिन विभिन्न कारणों से स्कूल सेवा आयोग अभी तक 1,241 रिक्तियों के लिए काउंसलिंग नहीं करा पाया है. जिन पात्र अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार को निर्देश दिया कि वे अदालत को इसका कारण बताएं. स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि कुछ अभ्यर्थियों के मामले में यह समस्या हो रही है.
भूगोल में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार सुशांत घोष को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर कोई रिक्तियां नहीं थीं. कलकत्ता उच्च न्यायालय को शिक्षा विभाग के सचिव से एक हलफनामे में इस बारे में जानकारी देने के लिए कहना पड़ा. अंततः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो अभ्यर्थी को योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के रिक्त पद पर नियुक्त किया जाए.
