कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोनाली बीबी समेत छह लोगों को बांग्लादेश भेजने का आदेश खारिज किया
26 जून को दिल्ली पुलिस ने सोनाली बीबी समेत छह लोगों बांग्लादेशी होने के संदेह में दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया था.
Published : September 26, 2025 at 5:50 PM IST
कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गर्भवती सोनाली बीबी समेत छह लोगों को बांग्लादेश वापस भेजने के आदेश को खारिज कर दिया है. साथ ही जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताब्रत कुमार मित्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि वे एक महीने के भीतर उन्हें भारत वापस लाएं. केंद्र सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी.
बता दें कि 26 जून को दिल्ली पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी होने के संदेह में दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया था. इसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के आव्रजन विभाग ने उन्हें असम सीमा से बांग्लादेश भेज दिया, क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे और वे बंगाली बोलते थे.
मामले के अधिकार क्षेत्र पर सवाल
इसी दिन केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने मामले की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया. उन्होंने दावा किया कि मामले की सुनवाई से पहले इस मामले का निपटारा कानून के अनुसार किया जाना चाहिए. इस बीच, वादी की ओर से वकील रघु चक्रवर्ती ने कहा, "सोनाली बीबी और उनके परिवार के पास बीरभूम के पिक्करे में खेती की जमीन है. उनके पास एक घर है. उनके पास जमीन के कागजात हैं. उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं."
अशोक चक्रवर्ती ने दावा किया, "गिरफ़्तारी के बाद, उन्होंने (सोनाली बीबी और उनके परिवार ने) यह नहीं बताया कि वे भारतीय हैं. उन्होंने इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं दिया कि वे भारतीय हैं, तो फिर अब कलकत्ता हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला क्यों दायर किया जा रहा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण और निर्वासन, दोनों ही मामले दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले लिए गए थे."
एएसजी ने कहा, "अगर आप कोई मामला दायर करना चाहते हैं, तो आप इसे अदालत के अधिकार क्षेत्र के अनुसार दिल्ली या गुवाहाटी हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं. यह मामला किसी भी तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर नहीं किया जा सकता है. यहां मामले के लिए कोई कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है.
उन्होंने सवाल किया, "क्या बांग्लादेशी दूतावास या उच्चायोग से संपर्क करके यह बताया गया कि वे बांग्लादेशी नहीं हैं? बांग्लादेश सरकार ने भी इस देश की सरकार से संपर्क नहीं किया है."
'सोनाली बीबी और उनका परिवार बांग्लादेशी है'
इस बीच, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अमरज्योति तिवारी ने कहा, "करिश्मा खातून के आधार कार्ड की जानकारी देखिए, उसमें लिखा है कि वह भोलू शेख की बेटी हैं, भादू शेख की नहीं. पता पाइकर लिखा है. सोनाली बीबी, दानिश शेख, उनके पिता का नाम नहीं लिखा है. फिर, सोनाली खातून के पिता का नाम दानिश शेख है तो कौन सा सही है? आप कैसे समझते हैं? जन्मतिथि 1 जनवरी, 2000 है. भादू शेख ने यहां मामला दर्ज कराया है."
वकील अमरज्योति तिवारी ने सोनाली बीबी और उनके परिवार के सदस्यों के जन्म प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली के रोहिणी जिले की पुलिस (पुलिस उपायुक्त) ने जांच की थी. उनके पत्र में कहा गया है कि पुलिस ने जरूरी दस्तावेज़ों के अभाव में छह बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेज दिया.
इस पर जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि क्या उन्हें सिर्फ़ इसी आधार पर बांग्लादेश भेजा गया था? या कुछ और दस्तावेज भी हैं? वकील ने जवाब दिया उस आधार पर नहीं. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील धीरज त्रिवेदी ने कहा, "जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 जून को उन्हें वापस भेजने का आदेश दिया, तो उन्होंने वहां एक मामला दायर किया, लेकिन पहले मामले में इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई. बाद में, ये सभी दस्तावेज जमा कर लिए गए."
सोनाली बीबी का जन्म प्रमाण पत्र
वादी की ओर से पेश हुए वकील रघु चक्रवर्ती ने कहा, "वे अनपढ़ हैं. उन्हें इतने सारे लिखित दस्तावेज समझ में नहीं आते. अदालत को गुमराह किया जा रहा है. सोनाली के पिता का नाम भादू शेख है, न कि भालू शेख. हमने यह जानकारी दे दी है. राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को सारे सबूत ईमेल कर दिए हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है. जन्म प्रमाण पत्रों का जfक्र किया गया है. हमने उन्हें भी मामले की एक प्रति के साथ दे दिया है."
सवाल-जवाब के बाद खंडपीठ ने आदेश दिया कि बीरभूम के दो परिवारों के छह लोगों, जिनमें गर्भवती सोनाली बीबी भी शामिल हैं, को अगले चार हफ्तों के भीतर बांग्लादेश से इस राज्य में वापस लाया जाए. अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार इस आदेश के ख़िलाफ सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.
