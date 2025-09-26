ETV Bharat / bharat

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोनाली बीबी समेत छह लोगों को बांग्लादेश भेजने का आदेश खारिज किया

September 26, 2025

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गर्भवती सोनाली बीबी समेत छह लोगों को बांग्लादेश वापस भेजने के आदेश को खारिज कर दिया है. साथ ही जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताब्रत कुमार मित्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि वे एक महीने के भीतर उन्हें भारत वापस लाएं. केंद्र सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. बता दें कि 26 जून को दिल्ली पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी होने के संदेह में दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया था. इसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के आव्रजन विभाग ने उन्हें असम सीमा से बांग्लादेश भेज दिया, क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे और वे बंगाली बोलते थे. मामले के अधिकार क्षेत्र पर सवाल

इसी दिन केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने मामले की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया. उन्होंने दावा किया कि मामले की सुनवाई से पहले इस मामले का निपटारा कानून के अनुसार किया जाना चाहिए. इस बीच, वादी की ओर से वकील रघु चक्रवर्ती ने कहा, "सोनाली बीबी और उनके परिवार के पास बीरभूम के पिक्करे में खेती की जमीन है. उनके पास एक घर है. उनके पास जमीन के कागजात हैं. उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं." अशोक चक्रवर्ती ने दावा किया, "गिरफ़्तारी के बाद, उन्होंने (सोनाली बीबी और उनके परिवार ने) यह नहीं बताया कि वे भारतीय हैं. उन्होंने इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं दिया कि वे भारतीय हैं, तो फिर अब कलकत्ता हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला क्यों दायर किया जा रहा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण और निर्वासन, दोनों ही मामले दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले लिए गए थे." एएसजी ने कहा, "अगर आप कोई मामला दायर करना चाहते हैं, तो आप इसे अदालत के अधिकार क्षेत्र के अनुसार दिल्ली या गुवाहाटी हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं. यह मामला किसी भी तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर नहीं किया जा सकता है. यहां मामले के लिए कोई कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है. उन्होंने सवाल किया, "क्या बांग्लादेशी दूतावास या उच्चायोग से संपर्क करके यह बताया गया कि वे बांग्लादेशी नहीं हैं? बांग्लादेश सरकार ने भी इस देश की सरकार से संपर्क नहीं किया है."