प. बंगाल: शिक्षक भर्ती घोटाले केस में पार्थ चटर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत मिली

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षक भर्ती अनियमितता मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दे दी. केस की सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ ने जेल की शर्तों के अनुसार चटर्जी को अपना पासपोर्ट जमा करने और ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया है. पार्थो चटर्जी को तीन साल 2 महीने बाद जमानत मिली है.

जस्टिस घोष ने यह भी निर्देश दिया कि पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के विधायक को मुकदमा लंबित रहने तक किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाए. बता दें, चटर्जी पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, सहायक विद्यालय शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अन्य पदों पर अयोग्य उम्मीदवारों की अवैध नियुक्तियां करने वाले रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया गया था.

राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज इस मामले में चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 सितंबर को न्यायमूर्ति घोष की पीठ में समाप्त हुई थी. हालांकि, उस दिन आदेश को सुरक्षित रखा गया था, और जानकारी सामने आई है कि शुक्रवार को एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा आदेश दिया जाएगा.

पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कई असफल उम्मीदवारों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद, न्यायालय ने 8 जून, 2022 को आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया. वहीं, सीबीआई ने अगले दिन एफआईआर दर्ज की और ईडी ने 24 जून, 2022 को राज्य शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.