देहरादून: भारत-नेपाल सीमा पर कई तरह के विकास कार्य चल रहे हैं. जिनकी समीक्षा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग के सभागार में की. इस दौरान लोनिवि और सिंचाई विभाग की ओर से भारत-नेपाल सीमा पर कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सतपाल महाराज ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में उन्होंने शारदा नदी पर स्थित बनबसा बैराज, भारत-नेपाल सीमा पर सिंचाई विभाग की फ्लड स्कीम, पंचेश्वर बांध, पिथौरागढ़ स्थित छारछूम ब्रिज, एनएचपीसी की ओर से नियंत्रित बनवास बैराज के साथ बनबसा स्थित नदी पर निर्माणाधीन पुल और ड्राई पोर्ट (Dry Port) की स्थिति की जानकारी ली.

भारत-नेपाल सीमा के बीच काली नदी पर पुल तैयार: लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक लेने के बाद बताया कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा के बीच काली नदी (शारदा) पर छारछूम नामक स्थान पर 110 मीटर स्पान डबल लाइन मोटर मार्ग सेतु (पुल) जिसकी लागत 32.98 करोड़ है, उसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही पहुंच मार्ग का कार्य भी इस महीने पूरा कर लिया जाएगा.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (फोटो सोर्स- Information Department)

छारछूम पुल का निर्माण मई 2026 तक पूरा होने की उम्मीद: मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 3.79 करोड़ की लागत से 130 मीटर छारछूम पुल का निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है, जो कि मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भारत-नेपाल सीमा में टनकपुर-जौलजीबी दो-लेन मोटर मार्ग एवं अन्य कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर काम चल रहा है.

पंचेश्वर बांध निर्माण की कवायद तेज: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बहुउद्देशीय पंचेश्वर बांध निर्माण के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी है. इस परियोजना की टीपीआर गठन का कार्य जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम वाप्कास लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि साल 1928 में बने बनबसा बैराज को लगभग 100 साल हो चुके हैं. इसलिए नए बैराज के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है.

पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखंड में काली नदी के दाएं तट पर 126 करोड़ की लागत की दो बाढ़ सुरक्षा योजनाएं, जिनकी लंबाई 1000 मीटर और 750 मीटर है, उनके काम भी पूरे हो चुके हैं. इसके अलावा काली नदी पर बाढ़ सुरक्षा के अन्य कार्य भी जल्द ही पूरे होने वाले हैं. भारत-नेपाल सीमा पर उत्तराखंड में कई अहम परियोजनाएं चल रही है. जो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच काफी फायदेमंद होगी.

ये भी पढ़ें-