जम्मू-कश्मीर : नगरोटा-बडगाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित, 11 नवंबर को वोटिंग
बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और नगरोटा सीट दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु के कारण खाली हुई हैं, जिसके लिए उपचुनाव कराए जाएंगे.
Published : October 6, 2025 at 5:42 PM IST
श्रीनगर: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार घोषणा कर दी कि जम्मू और कश्मीर की नगरोटा और बडगाम दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे. मतगणना और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए यह भी घोषणा की कि नगरोटा और बडगाम विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे. जम्मू क्षेत्र के उधमपुर जिले में नगरोटा विधानसभा क्षेत्र और बडगाम विधानसभा सीट पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में रिक्त हो गई थी.
बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट पर कब्जा बरकरार रखने के बाद खाली हुई थी. वहीं नगरोटा सीट भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी.
By-election in eight assembly constituencies of Jammu &Kashmir, Rajasthan, Jharkhand, Telangana, Punjab, Mizoram and Odisha to be held on 11th November; counting of votes on 14th November pic.twitter.com/SJvErJnmpA— ANI (@ANI) October 6, 2025
बडगाम सीट पिछले साल 21 अक्टूबर को खाली हो गई थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल सीट बरकरार रखने के लिए इसे खाली कर दिया था - जो उनका पारिवारिक गढ़ है. उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के उम्मीदवार बशीर मीर के खिलाफ 10,574 वोटों से जीत हासिल की थी.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के युवा उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को 18,485 मतों से हराकर बडगाम सीट पर जीत हासिल की थी.
नगरोटा सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण रिक्त हुई थी. विधायक के रूप में शपथ लेने से पहले, 59 वर्षीय राणा का बीमारी के बाद 1 नवंबर, 2024 को निधन हो गया था.
उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह को 30,472 मतों से हराकर यह सीट जीती थी. राणा की बेटी देवयानी राणा इस निर्वाचन क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
हालांकि इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए छह महीने का समय इस वर्ष अप्रैल में समाप्त हो गया. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने निर्धारित समय पर चुनाव नहीं कराए, जिसकी जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने आलोचना की.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 90 विधायकों को चुनने के लिए विधानसभा चुनाव दस साल के अंतराल के बाद 2024 में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में आयोजित किया गया था.
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए) की धारा 151ए के अनुसार, किसी रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव, रिक्ति होने की तिथि से छह महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए.
चुनावों में देरी के लिए, धारा में दो अपवाद सूचीबद्ध हैं: यदि कार्यकाल का शेष भाग एक वर्ष से कम है या यदि भारत सरकार के परामर्श से भारत का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करता है कि छह महीने के भीतर चुनाव कराना कठिन है.
बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले सप्ताह बिहार तथा जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा में होने वाले उपचुनावों में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में 470 अधिकारियों को तैनात करने का निर्णय लिया है.
ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव से जुड़े पांच विवाद! इनको लेकर क्या है निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया? जानें