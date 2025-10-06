ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर : नगरोटा-बडगाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित, 11 नवंबर को वोटिंग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( PTI )

By Mir Farhat Maqbool Published : October 6, 2025 at 5:42 PM IST 3 Min Read

श्रीनगर: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार घोषणा कर दी कि जम्मू और कश्मीर की नगरोटा और बडगाम दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे. मतगणना और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए यह भी घोषणा की कि नगरोटा और बडगाम विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे. जम्मू क्षेत्र के उधमपुर जिले में नगरोटा विधानसभा क्षेत्र और बडगाम विधानसभा सीट पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में रिक्त हो गई थी. बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट पर कब्जा बरकरार रखने के बाद खाली हुई थी. वहीं नगरोटा सीट भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी. बडगाम सीट पिछले साल 21 अक्टूबर को खाली हो गई थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल सीट बरकरार रखने के लिए इसे खाली कर दिया था - जो उनका पारिवारिक गढ़ है. उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के उम्मीदवार बशीर मीर के खिलाफ 10,574 वोटों से जीत हासिल की थी. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के युवा उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को 18,485 मतों से हराकर बडगाम सीट पर जीत हासिल की थी. नगरोटा सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण रिक्त हुई थी. विधायक के रूप में शपथ लेने से पहले, 59 वर्षीय राणा का बीमारी के बाद 1 नवंबर, 2024 को निधन हो गया था.