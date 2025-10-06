ETV Bharat / bharat

घाटशिला उपचुनाव का शंखनाद, इस दिन डाले जाएंगे वोट, चुनाव आयोग ने कर दी घोषणा

झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है. चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है.

Ghatshila By election
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
रांची: चुनाव आयोग ने घाटशिला उपचुनाव की घोषणा कर दी है. 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला सीट खाली हुई थी, इसलिए यहां उपचुनाव हो रहा है.

चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की. चुनाव आयोग के अनुसार, उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी. उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद स्क्रूटनी होगी. स्क्रूटनी 22 अक्टूबर तक होगी. उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, जिसके बाद 11 नवंबर को मतदान होगा.

Ghatshila By election
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

उपचुनाव के लिए न तो एनडीए और न ही इंडिया ब्लॉक ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है. इस सीट पर इंडिया ब्लॉक की ओर से झामुमो का दावा है. झामुमो ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है. इधर, भाजपा भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है.

झामुमो और भाजपा उम्मीदवार के नाम पर एकमत हैं. झामुमो का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उचित समय पर उम्मीदवार की घोषणा करेंगे. वहीं, भाजपा का कहना है कि राज्य स्तर पर योग्य उम्मीदवारों के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को जल्द ही सूचित किया जाएगा और उसके बाद अंतिम नाम की घोषणा की जाएगी.

जानकारों के अनुसार, झामुमो से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन और भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के नामों पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है. यह चुनाव भाजपा के लिए खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2000 के चुनाव में 28 एसटी आरक्षित सीटों में से 14 पर कब्जा करने वाली भाजपा के पास अब केवल एक एसटी सीट है. वह भी झामुमो से आए चंपाई सोरेन की बदौलत, जिन्होंने सरायकेला सीट जीती. पार्टी ने 2024 के चुनाव में चंपाई के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह रामदास सोरेन से हार गए थे. उस समय रामदास सोरेन मंत्री थे. 2024 के चुनाव में, इंडिया ब्लॉक से झामुमो ने 20 एसटी सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने सात सीटें जीतीं, जिससे भाजपा की संभावनाएं खराब हुईं.

फिलहाल घाटशिला सीट झामुमो के लिए प्रतिष्ठा और सहानुभूति से जुड़ी है, जबकि भाजपा इसे वापसी के तौर पर देख रही है. झामुमो से अभी तक केवल एक नाम पर चर्चा हुई है. वह हैं रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन. वहीं भाजपा की ओर से 2024 का चुनाव लड़ रहे बाबूलाल सोरेन सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं.

हालांकि, पूर्व भाजपा उम्मीदवार और एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष लखन मार्डी और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश हांसदा के नामों पर भी चर्चा हो रही है. दिवंगत शिबू सोरेन की बड़ी बहू और झामुमो से भाजपा में शामिल हुईं सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन के भी मैदान में उतरने की चर्चा है. सूत्रों के अनुसार, यही वजह है कि झामुमो अपने पत्ते नहीं खोल रहा है और कहा जा रहा है कि अगर भाजपा गुरुजी की पोती को अपना उम्मीदवार घोषित करती है, तो झामुमो की ओर से दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है.

