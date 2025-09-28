बटन कैमरा, ब्लूटूथ, लाइव आंसर, PSC परीक्षा में हाई-टेक तरीके से नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी
केरल पीसीएस की सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी को हाई-टेक उपकरणों के साथ नकल करते हुए पकड़ा गया है.
Published : September 28, 2025 at 4:56 PM IST
कन्नूर: केरल में रविवार को सचिवालय सहायक (Secretariat Assistant) भर्ती परीक्षा आयोजित की गई. इस दौरान कन्नूर जिले में एक परीक्षार्थी को हाई-टेक उपकरणों के साथ नकल करते हुए पकड़ा है. आरोपी का नाम एन.पी. मुहम्मद सहाद है, जो पेरालास्सेरी का रहने वाले हैं.
अधिकारियों ने बताया कि सहाद पय्यम्बलम गर्ल्स हाई स्कूल में बने केंद्र में परीक्षा दे रहा था और इस दौरान उसे नकल करने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया. दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई परीक्षा के दौरान उसके व्यवहार पर शक होने पर, पीएससी सतर्कता विभाग ने पुलिस अधिकारी श्रीजीत कोडेरी की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया.
अधिकारियों ने खुलासा किया कि सहाद ने प्रश्नपत्र की रीयल-टाइम तस्वीरें खींचने के लिए अपनी कमीज के बटन में छिपे एक छोटे कैमरे का इस्तेमाल किया. एक पीएससी अधिकारी ने बताया, "पहली नजर में, कैमरा एक सामान्य कमीज के बटन जैसा लग रहा था."
अधिकारियों के मुताबिक, रिकॉर्ड की गई तस्वीरें बाहर मौजूद एक दोस्त को भेजी गईं, जिसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ हेडसेट के जरिये सहाद को जवाब भेजे. सहाद ने अपनी पैंट के नीचे एक खास जेब में मोबाइल फोन को छिपा रखा था, जिससे वह परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद अपने दोस्त से बातचीत कर रहा था.
पिछली परीक्षाओं की भी जांच शुरू
इस घटना के बाद पीएससी ने सहाद द्वारा पूर्व में दी गई सभी परीक्षाओं की गहन जांच शुरू कर दी है, जिनमें चार पीएससी परीक्षाएं और विशेष रूप से 30 अगस्त को पल्लीकुन्नू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित पुलिस उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा शामिल है. अधिकारियों को संदेह है कि इन परीक्षाओं में भी इसी तरह के नकल के तरीके अपनाए गए थे.
कन्नूर के सतर्कता उप-निरीक्षक बाबू पेरिंगयम से गोपनीय जानकारी पीएससी सतर्कता विभाग को मिलने के बाद जांच तेज कर दी गई है. सहाद की मदद करने वालों की पहचान के लिए भी जांच चल रही है. दोषी पाए जाने पर सहाद को काली सूची में डाला जा सकता है और 10 साल के लिए पीएससी परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
