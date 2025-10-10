ETV Bharat / bharat

बदरीनाथ धामी पहुंचे मुकेश अंबानी, BKTC पदाधिकारियों ने किया स्वागत

बदरीनाथ धामी पहुंचे मुकेश अंबानी ( फोटो सोर्स: BKTC )

Published : October 10, 2025 at 1:28 PM IST | Updated : October 10, 2025 at 1:35 PM IST

चमोली: देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बदरीनाथ धाम पहुंचे. यहां पहुंचकर मुकेश अंबानी ने बदरीधाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की. साथ ही मुकेश अंबानी ने भगवान श्री हरि नारायण प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया. मुकेश अंबानी की केदारनाथ धाम एवं बदरीनाथ धाम में बड़ी आस्था है. वे वह हर साल इन दोनों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. इसी कड़ी में आज मुकेश अंबानी बदरीनाथ धाम पहुंचे. केदारनाथ बदरीनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने मुकेश अंबानी का फूल मालाओं से स्वागत किया. इसके बाद शॉल ओढ़ाकर मुकेश अंबानी का अभिनंदन किया गया. गुरुकुल के छात्रों ने धाम पहुंचने पर मुकेश अंबानी का मंत्र उच्चारण से स्वागत किया. बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरी विशाल धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुले थे. जिसके बाद से अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं. बदरीनाथ धामी पहुंचे मुकेश अंबानी (वीडियो सोर्स: BKTC) केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुले थे. केदारनाथ धाम में अभी तक सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे है. अबतक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं.

