ETV Bharat / bharat

बदरीनाथ धामी पहुंचे मुकेश अंबानी, BKTC पदाधिकारियों ने किया स्वागत

मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं. वे हर साल बदरी केदार के दर्शन के लिए उत्तराखंड आते हैं.

MUKESH AMBANI IN BADRINATH
बदरीनाथ धामी पहुंचे मुकेश अंबानी (फोटो सोर्स: BKTC)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 1:28 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बदरीनाथ धाम पहुंचे. यहां पहुंचकर मुकेश अंबानी ने बदरीधाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की. साथ ही मुकेश अंबानी ने भगवान श्री हरि नारायण प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया. मुकेश अंबानी की केदारनाथ धाम एवं बदरीनाथ धाम में बड़ी आस्था है. वे वह हर साल इन दोनों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. इसी कड़ी में आज मुकेश अंबानी बदरीनाथ धाम पहुंचे. केदारनाथ बदरीनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने मुकेश अंबानी का फूल मालाओं से स्वागत किया. इसके बाद शॉल ओढ़ाकर मुकेश अंबानी का अभिनंदन किया गया. गुरुकुल के छात्रों ने धाम पहुंचने पर मुकेश अंबानी का मंत्र उच्चारण से स्वागत किया.

बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: बदरी विशाल धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुले थे. जिसके बाद से अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं.

बदरीनाथ धामी पहुंचे मुकेश अंबानी (वीडियो सोर्स: BKTC)

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुले थे. केदारनाथ धाम में अभी तक सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे है. अबतक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं.

गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: 30 अप्रैल 2025 को गंगोत्री धाम के कपाट खुले. जिसके बाद से अबतक 7 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं.

यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम के कपाट भी 30 अप्रैल को खुले थे. अभीतक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं.

जानिये कब बंद होंगे चारधाम के कपाट: इस साल बदरीनाथ धाम के कपाट मंगलवार 25 नवंबर दोपहर 2:56 बजे शुभ मुहूर्त पर बंद होंगे. 23 अक्टूबर भैया दूज के पर्व पर शुभ लगनानुसार बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे. यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मूहूर्त में पूर्वाहन 11 बजकर 36 मिनट पर विधिविधान से बंद कर दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : October 10, 2025 at 1:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बदरीनाथ में मुकेश अंबानीमुकेश अंबानी बदरीनाथ दौरामुकेश अंबानी केदारनाथ दौरामुकेश अंबानी उत्तराखंड दौराMUKESH AMBANI IN BADRINATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.