नेपाल हिंसा का बिहार पर असर, 100 साल पुरानी सूतापट्टी कपड़ा मंडी में 400 करोड़ का कारोबार प्रभावित

मुजफ्फरपुर: नेपाल में हिंसा के कारण बिहार में कारोबार प्रभावित हो रहा है. मुजफ्फरपुर सुतापट्टी से हर साल 400 करोड़ का कपड़ा नेपाल भेजा जाता है. इस्लामपुर से हर साल 100 से 150 करोड़ की लहठी नेपाल भेजी जाती है, लेकिन इसबार बॉर्डर सील होने के कारण कारोबार नहीं हो रहा.

दुर्गा पूजा के बावजूद मंडी में सन्नाटा: व्यपारियों के अनुसार खासकर दुर्गा पूजा में यहां से अच्छा खासा व्यापार होता है. लेकिन इसबार नेपाल में हो रही हिंसा के कारण मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है. ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर व्यापारियों से बात की. व्यापारी काफी चिंतित नजर आए.

कपड़ा मंडी सुतापट्टी के व्यापारी से बातचीत (ETV Bharat)

मंडी में 750 से अधिक दुकानें: शहर के महाराजा अग्रसेन मार्ग स्थित यह मंडी है, जिसकी स्थापना 1915 के आसपास हुई थी. उस समय 15 दुकानें थीं, लेकिन अब 750 से अधिक दुकानें हैं. इसके अलावा ज्वेलरी के भी सैंकड़ों शोरूम है. मुजफ्फरपुर का सूतापट्टी सरकार को राजस्व देने वाला कपड़े का सबसे बड़ा बाजार है. बिहार, बंगाल और नेपाल के कारोबारी होलसेल कपड़े की खरीदारी करते हैं.

आंदोलन के कारण कारोबार ठप: नेपाल में हिंसा के कारण बॉर्डर पूरी तरह सील है. जिस कारण व्यापारी यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं. सुतापट्टी के थोक व्यापारी ऋषि अग्रवाल बताते हैं कि नेपाल से दशहरा के समय कपड़ा का कारोबार का मेन सीजन होता है, लेकिन आंदोलन की वजह से व्यापारी आ ही नहीं रहे हैं.

"बुक किए गए ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं. जो माल भेजा गया था, वह रास्ते में ट्रांसपोर्ट में फंसा पड़ा है. रक्सौल, जयनगर, जनकपुर, भितहा मोड़ और वीरपुर बॉर्डर से व्यापारी अक्सर यहां पहुंचते थे, लेकिन अभी सारे मार्ग बंद हैं. इस कारण मंडी की बिक्री पर सीधा असर पड़ा है." -ऋषि अग्रवाल, व्यापारी

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'पिछले साल 400 करोड़ का कारोबार': व्यापारी मूलचंद कहते हैं, कि नेपाल से सबसे ज्यादा ग्राहक हमारे यहां आते थे. इस कारण माल गोदामों में जाम पड़ा हुआ है. इस साल सूतापट्टी मंडी के व्यापारियों को करीब तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है. जबकि पूरे साल का सबसे बड़ा सीजन दशहरा होता है. पिछले साल 400 करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ था.

'सारे ऑर्डर कैंसिल': व्यापारी अरुण अग्रवाल बताते हैं कि नेपाल में आंदोलन के दौरान हिंसा बढ़ गई है. मेरे रिश्तेदारों के घर और होटल तक जला दिए गए. लोग छुपकर रह रहे हैं. खाने तक की परेशानी है. कल तक जो लोग हवाई जहाज से चलते थे, आज सड़क पर आ गए हैं. हमारे यहां से जो कारोबारी कपड़े खरीदते थे, उन्होंने सारे ऑर्डर कैंसल कर दिए हैं.