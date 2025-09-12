नेपाल हिंसा का बिहार पर असर, 100 साल पुरानी सूतापट्टी कपड़ा मंडी में 400 करोड़ का कारोबार प्रभावित
नेपाल हिंसा का असर बिहार के व्यापारियों पर पड़ रहा है. उत्तर बिहार का मशहूर कपड़ा मंडी सुतापट्टी में सन्नाटा पसरा है.
Published : September 12, 2025 at 7:18 PM IST
मुजफ्फरपुर: नेपाल में हिंसा के कारण बिहार में कारोबार प्रभावित हो रहा है. मुजफ्फरपुर सुतापट्टी से हर साल 400 करोड़ का कपड़ा नेपाल भेजा जाता है. इस्लामपुर से हर साल 100 से 150 करोड़ की लहठी नेपाल भेजी जाती है, लेकिन इसबार बॉर्डर सील होने के कारण कारोबार नहीं हो रहा.
दुर्गा पूजा के बावजूद मंडी में सन्नाटा: व्यपारियों के अनुसार खासकर दुर्गा पूजा में यहां से अच्छा खासा व्यापार होता है. लेकिन इसबार नेपाल में हो रही हिंसा के कारण मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है. ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर व्यापारियों से बात की. व्यापारी काफी चिंतित नजर आए.
मंडी में 750 से अधिक दुकानें: शहर के महाराजा अग्रसेन मार्ग स्थित यह मंडी है, जिसकी स्थापना 1915 के आसपास हुई थी. उस समय 15 दुकानें थीं, लेकिन अब 750 से अधिक दुकानें हैं. इसके अलावा ज्वेलरी के भी सैंकड़ों शोरूम है. मुजफ्फरपुर का सूतापट्टी सरकार को राजस्व देने वाला कपड़े का सबसे बड़ा बाजार है. बिहार, बंगाल और नेपाल के कारोबारी होलसेल कपड़े की खरीदारी करते हैं.
आंदोलन के कारण कारोबार ठप: नेपाल में हिंसा के कारण बॉर्डर पूरी तरह सील है. जिस कारण व्यापारी यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं. सुतापट्टी के थोक व्यापारी ऋषि अग्रवाल बताते हैं कि नेपाल से दशहरा के समय कपड़ा का कारोबार का मेन सीजन होता है, लेकिन आंदोलन की वजह से व्यापारी आ ही नहीं रहे हैं.
"बुक किए गए ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं. जो माल भेजा गया था, वह रास्ते में ट्रांसपोर्ट में फंसा पड़ा है. रक्सौल, जयनगर, जनकपुर, भितहा मोड़ और वीरपुर बॉर्डर से व्यापारी अक्सर यहां पहुंचते थे, लेकिन अभी सारे मार्ग बंद हैं. इस कारण मंडी की बिक्री पर सीधा असर पड़ा है." -ऋषि अग्रवाल, व्यापारी
'पिछले साल 400 करोड़ का कारोबार': व्यापारी मूलचंद कहते हैं, कि नेपाल से सबसे ज्यादा ग्राहक हमारे यहां आते थे. इस कारण माल गोदामों में जाम पड़ा हुआ है. इस साल सूतापट्टी मंडी के व्यापारियों को करीब तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है. जबकि पूरे साल का सबसे बड़ा सीजन दशहरा होता है. पिछले साल 400 करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ था.
'सारे ऑर्डर कैंसिल': व्यापारी अरुण अग्रवाल बताते हैं कि नेपाल में आंदोलन के दौरान हिंसा बढ़ गई है. मेरे रिश्तेदारों के घर और होटल तक जला दिए गए. लोग छुपकर रह रहे हैं. खाने तक की परेशानी है. कल तक जो लोग हवाई जहाज से चलते थे, आज सड़क पर आ गए हैं. हमारे यहां से जो कारोबारी कपड़े खरीदते थे, उन्होंने सारे ऑर्डर कैंसल कर दिए हैं.
"जब तक नेपाल की स्थिति सामान्य नहीं होगी, तब तक माल नहीं भेजना है. इस वक्त मंडी के गोदाम कपड़ों से भरे पड़े हैं, लेकिन खरीददार नदारद हैं. व्यापारी भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि त्योहार का समय निकल जाने के बाद बिक्री में इतनी तेजी फिर से आना मुश्किल है." -अरुण अग्रवाल, व्यापारी
राजस्थान मारवाड़ी समुदाय ने मंडी स्थापित की : जानकार बताते हैं कि यह मंडी काफी पुरानी है. यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी खास महत्व रखता है. बताया जाता है कि राजस्थान से आए मारवाड़ी समुदाय के लोगों ने इसकी नींव रखी थी.
कभी भारत में तीसरे नंबर पर था सुतापट्टी: उस वक्त कपड़ा घोड़ों और गधा पर लादकर आसपास के इलाकों में बेचा जाता था. धीरे-धीरे यह मंडी विकसित होती गई और आज उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी है. सूरत मंडी के स्थापित होने से पहले सूतापट्टी का स्थान पूरे भारत में व्यावसायिक दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पर आता था.
100 करोड़ का लहठी कारोबार: सुतापट्टी के बगल में इस्लामपुर इलाका आता है, जहां लहठी का कारोबार होता है. मुजफ्फरपुर की लहठी पूरे देश में मशहूर है. नेपाल तक लहठी का व्यापार भी अच्छा है. बाबा लहठी भंडार के संचालक रियाज अहमद ने बताया कि नेपाल से कारोबारी लहठी खरीदने मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर में सालों भर आते रहते हैं. खासकर दुर्गा पूजा यानी नवरात्र के समय नेपाल में लहठी की डिमांड रहती है.
"नेपाल में आंदोलन जारी है. बॉर्डर सील हो रखा है. ऐसे में लहठी का आर्डर अटका हुआ है. हर साल दुर्गा पूजा यानी नवरात्र में 100 से 150 करोड़ रुपया का कारोबार होता है जो इस बार नहीं हो पाया है. पूरे इस्लामपुर लहठी मंडी में 250 से अधिक दुकान हैं." -रियाज अहमद, संचालक, बाबा लहठी भंडार
क्या है मामला: बता दें कि नेपाल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर बैन लगाने के खिलाफ युवा उग्र हो गए. सोमवार 8 सितंबर से शुरू हुए इस हिंसा में करीब 34 लोगों की मौत हो गयी है. युवाओं के प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन के फैसले को वापस लिया. हालांकि अभी भी इलाके में कर्फ्य लगा है. धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं.
ये भी पढ़ें:
मखाना, सब्जी, मक्का से लेकर बिजली तक.. बिहार पर नेपाल कितना निर्भर? तनाव से व्यापार पर पड़ेगा असर
'जब नेपाल को चोट लगे तो बिहार में भी दर्द महसूस होता है', गोरखा बोले- दो देशों का एक ही दिल है
ग्राउंड रिपोर्ट : नेपाल में भड़की हिंसा का बिहार बॉर्डर पर क्या है असर, जानें जमीनी हकीकत
नेपाल की जेल से 550 कैदी फरार, बिहार बॉर्डर पर SSB ने 10 कैदियों को दबोचा