EXCLUSIVE: धराली आपदा के बाद सबसे पहले गंगोत्री धाम पहुंचा ETV Bharat, जानें कैसे हैं हालात - GANGOTRI MARKET DESERTED

उत्तरकाशी धराली आपदा के कारण गंगोत्री बाजार में कारोबार ठप हो चुका है. बाजार सूना पड़ा है.

Gangotri market deserted
धराली आपदा से गंगोत्री धाम हुआ सुनसान (PHOTO- Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2025 at 6:52 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 7:09 PM IST

गंगोत्री: उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा का असर गंगोत्री धाम पर भी दिखाई दे रहा है. स्थिति यह है कि सड़क मार्ग बंद होने के कारण यहां आए श्रद्धालुओं को पहले ही रेस्क्यू करते हुए उत्तरकाशी भेजा जा चुका है. जिसके चलते गंगोत्री धाम के बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है. अमूमन आपदा से पहले इस समय बाजार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुआ करते थे. लेकिन 5 अगस्त की धराली आपदा के बाद धाम के बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है. यहां के व्यवसायियों के लिए यह समय काफी अहम होता है. लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है और भीड़भाड़ वाला ये बाजार सुनसान बना हुआ है.

धराली आपदा के बाद गंगोत्री धाम पहुंचा सबसे पहले ETV Bharat (VIDEO-ETV Bharat)

गंगोत्री धाम में मौजूद व्यवसायियों की मानें तो आपदा भले ही धराली में आई हो, लेकिन इसका असर गंगोत्री धाम पर भी पड़ा है. सड़क मार्ग बंद होने के कारण श्रद्धालुओं का गंगोत्री धाम दर्शन के लिए आना संभव नहीं है. जबकि धाम में मौजूद श्रद्धालुओं को आपदा के बाद रेस्क्यू करते हुए उत्तरकाशी भेज दिया गया है.

Gangotri market deserted
भक्तों के बिना सूना हुआ गंगोत्री धाम मंदिर परिसर (PHOTO- ETV Bharat)

धराली आपदा के बाद की तस्वीर दिखाने के बाद ईटीवी भारत ने गंगोत्री धाम में स्थितियों को जाना. खास बात यह भी थी कि कई श्रद्धालु, जो गंगोत्री धाम अपनी गाड़ियों से आए थे, उनके वहां आज भी गंगोत्री धाम में ही खड़े हैं. सड़क मार्ग बाधित होने के कारण यात्रियों को तो रेस्क्यू करते हुए वापस भेज दिया गया. लेकिन यह श्रद्धालु अपने वाहनों को वापस नहीं ले जा पाए. उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दूसरे पड़ोसी राज्यों की गाड़ियां भी गंगोत्री धाम क्षेत्र में ही खड़ी है.

Gangotri market deserted
धराली आपदा से व्यापार हुआ ठप (PHOTO- ETV Bharat)

वैसे तो मॉनसून के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ा कम हो जाती है. लेकिन इस बार यहां अच्छी संख्या में श्रद्धालू पहुंच रहे थे. व्यवसाई इस बात को कहते हैं कि जिस तरह श्रद्धालु यहां आ रहे थे, उससे उन्हें विश्वास था कि इस बार वह अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे. लेकिन अब गंगोत्री धाम में केवल स्थानीय लोग ही बचे हैं. सभी श्रद्धालु यहां से वापस जा चुके हैं.

Gangotri market deserted
सूनी हुई गंगोत्री धाम की सड़कें (PHOTO- ETV Bharat)

गौर है कि 5 अगस्त को धराली में भीषण आपदा आई. इस आपदा में कई होटल, लॉज और दुकानें बह गई. यहां तक पूरा धराली बाजार तबाह हो गया. अब मौके पर सिर्फ 30 फीट से ज्यादा मलबा जमा है. इस आपदा में कई लोग लापता भी हो गई. जबकि 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है. फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ और सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

Gangotri market deserted
अपने वाहन छोड़ श्रद्धालु गंगोत्री से हुए रवाना (PHOTO- ETV Bharat)

Last Updated : August 10, 2025 at 7:09 PM IST

