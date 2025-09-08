ETV Bharat / bharat

दो नाबालिग भाई के पास बस किराए के लिए 10 रुपये नहीं थे, जानें फिर क्या किया 'बेरहम' कंडक्टर ने

बस कंडक्टर पर आरोप है कि, उसने दो नाबालिग भाइयों को बस स्टॉप से लगभग 25 किलोमीटर आगे तक यात्रा करने के लिए मजबूर किया.

odisha bus
बस की तस्वीर (ETV Bharat)
मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक सरकारी बस के कंडक्टर ने दो लड़कों को उनके निर्धारित बस स्टॉप से लगभग 25 किलोमीटर आगे तक यात्रा करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे दस रुपये का किराया नहीं दे पा रहे थे. करीब डेढ़ घंटे बाद, परिवार ने बस रोकी और दोनों भाइयों को बचाया.

यह घटना जिले के बेतनती ब्लॉक के बैशिंगा बाजार की है. 6वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि, पैसा नहीं होने के कारण उन्हें ऐसी परिस्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है. ये दोनों छात्रा रिश्ते में भाई लगते हैं.

कल (रविवार) दोपहर लगभग 2 बजे नादपुर गांव के चक से बैशिंगा जाने वाली एक सरकारी बस में दोनों भाई सवार हुए थे. जब दोनों भाई बस में चढ़े, तो उन्होंने कंडक्टर से कहा कि उनके पास किराए के लिए 10 रुपये नहीं हैं. उन्होंने कंडक्टर को बताया कि, उनके पिता बैसिंगा बस स्टैंड पर बस की रखवाली करते हैं. वे दोनों का बस किराया देंगे.

बैसिंगा पहुंचने पर पता चला कि, बस स्टैंड पर कोई गार्ड नहीं है. ऐसे में दोनों भाइयों ने कंडक्टर से उन्हें बस ने नीचे उतारने की विनती की. हालांकि, बस कंडक्टर ने ऐसा नहीं किया. उसने दोनों भाइयों को बस के आखिरी स्टॉप, कलमा इलाके तक ले गया. रास्ते में, बच्चे को बस से उतरते न देख बच्चे के अभिभावक सरोज पुतथल ने कंडक्टर को फोन किया.

कंडक्टर ने बताया कि, दोनों बच्चे भाग गए हैं. उसने उसे वापस आने पर बच्चे को ले जाने की सलाह दी. डेढ़ घंटे के लंबे इंतजार के बाद, बस वापस लौटी और बच्चों को ढूढ़ निकाला. परिवार ने बस को बीच बाजार में रोककर कंडक्टर से पूछताछ की. बाद में, स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर जमा हो गए और हंगामा मच गया. सरोज पुतथल ने ईटीवी भारत को बताया कि इस घटना को लेकर थाने में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है.

BUS CONDUCTORMAYURBHANJGOVT BUSODISHA SCHOOL STUDENTFAILED TO PAY A RS 10

