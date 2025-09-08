ETV Bharat / bharat

दो नाबालिग भाई के पास बस किराए के लिए 10 रुपये नहीं थे, जानें फिर क्या किया 'बेरहम' कंडक्टर ने

मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक सरकारी बस के कंडक्टर ने दो लड़कों को उनके निर्धारित बस स्टॉप से लगभग 25 किलोमीटर आगे तक यात्रा करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे दस रुपये का किराया नहीं दे पा रहे थे. करीब डेढ़ घंटे बाद, परिवार ने बस रोकी और दोनों भाइयों को बचाया. यह घटना जिले के बेतनती ब्लॉक के बैशिंगा बाजार की है. 6वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि, पैसा नहीं होने के कारण उन्हें ऐसी परिस्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है. ये दोनों छात्रा रिश्ते में भाई लगते हैं. कल (रविवार) दोपहर लगभग 2 बजे नादपुर गांव के चक से बैशिंगा जाने वाली एक सरकारी बस में दोनों भाई सवार हुए थे. जब दोनों भाई बस में चढ़े, तो उन्होंने कंडक्टर से कहा कि उनके पास किराए के लिए 10 रुपये नहीं हैं. उन्होंने कंडक्टर को बताया कि, उनके पिता बैसिंगा बस स्टैंड पर बस की रखवाली करते हैं. वे दोनों का बस किराया देंगे.