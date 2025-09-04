गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा तैयार एक व्यापक दिशानिर्देश में कहा गया है कि हथियारों के लाइसेंस की सूची को अपडेट किया जाना चाहिए. साथ ही हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अस्थायी जब्ती की भी सिफारिश की गई है. दिशानिर्देशों में राज्य पुलिस बलों को पुलिस को दी गई शिकायतों का त्वरित निवारण करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि मामले को बढ़ने से रोका जा सके.

दिशा-निर्देशों में कहा गया है, "भले ही भारत में मतदाताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से गुप्त मतदान की प्रणाली अपनाई गई हो, लेकिन चुनावों में हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिससे मतदाता और उम्मीदवार दोनों प्रभावित हुए हैं. यह भी जगजाहिर है कि स्थानीय निकायों या पंचायतों के चुनाव विधानसभा या संसद के चुनावों की तुलना में हिंसा के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानीय मुद्दे अधिक दबाव के साथ सामने आते हैं. हाल के वर्षों में पंचायत चुनाव या ग्राम प्रधान के चुनावों ने दुश्मनी की एक विरासत छोड़ी है, जो शांति के कई गंभीर उल्लंघनों का कारण रही है और अभी भी है."

आमतौर पर पुलिसकर्मी चुनाव प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रखते. हालांकि, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए शांति और दबाव रहित वातावरण जरूरी है. दिशानिर्देश में कहा गया है, "यहां पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है. चुनावों के दौरान हुई हिंसा के स्तर को देखते हुए, निष्पक्ष परिणाम वास्तव में पुलिस व्यवस्था की दक्षता और प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा."

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि देश भर के सभी पुलिस बलों को व्यापक दिशानिर्देश भेजे गए हैं ताकि वे दिशानिर्देशों का पालन कर सकें.

चुनाव से पहले के चरण

चुनावों के दौरान, कई सामाजिक और आर्थिक कारक भूमिका निभाते हैं. मतदान के समय से बहुत पहले ही, विभिन्न महत्वाकांक्षी उम्मीदवार और दल जाति, भाषा, धर्म, जातीयता आदि के आधार पर मतदाताओं से अपील करते हुए अपना प्रचार और प्रचार शुरू कर देते हैं.

दिशानिर्देशों में कहा गया है, "इससे सामान्य रूप से शांतिप्रिय नागरिकों में भी आक्रोश भड़क उठता है. इसके अलावा, राजनीतिक आकांक्षी अक्सर अपनी कठिनाइयों और शिकायतों को सामने लाने के लिए सड़क किनारे बैठकें, प्रदर्शन, हड़तालें आदि करते हैं. इससे अक्सर शांति भंग होती है जब लोग अपने विरोधियों के मुद्दों पर आपत्ति जताते हैं और कानून अपने हाथ में ले लेते हैं."

एक और कारक जो अब उभर रहा है, वह है सांप्रदायिक उग्रवाद, जिसमें विभिन्न दल सामूहिक वोट आकर्षित करने के लिए सांप्रदायिक रूप से कठोर रुख अपना रहे हैं और इस प्रक्रिया में सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पैदा कर रहे हैं. हाल के वर्षों में कट्टर सांप्रदायिक राजनीति ने राजनीतिक मोर्चे पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है.

पुलिस बलों के लिए आवश्यक कर्तव्य

पुलिस को जनसभाओं और जुलूसों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य होना चाहिए. दिशानिर्देश में कहा गया, "पुलिस को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले उम्मीदवारों और वीआईपी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए. किसी भी अवैध या भेदभावपूर्ण गतिविधि को विफल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी को जुटाना जरूरी है. हालांकि, यह आपराधिक खुफिया जानकारी की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बेईमान दल बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने के लिए अपराधियों का भी इस्तेमाल करते हैं."

दिशानिर्देशों के अनुसार, खुफिया जानकारी एकत्र करने का काम विशेष शाखा और पुलिस स्टेशन स्टाफ दोनों द्वारा किया जाना चाहिए. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने कहा है, "शांति बनाए रखने के लिए जहां भी जरूरी हो, बीएनएसएस की धारा 126/135 और बीएनएसएस की धारा 170 के तहत एहतियाती कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए. खराब चरित्र वाले और गुंडों की सूचियां तैयार की जानी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन सूचियों में हेराफेरी न की जाए और बेईमान पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से विरोधियों को परेशान करने के लिए हितधारक इनका दुरुपयोग न करें."

ब्यूरो ने कहा कि स्थापित किए जाने वाले मतदान केंद्रों की पुष्टि चुनाव कार्यालय से समय रहते कर ली जानी चाहिए. कभी-कभी इमारतों के ढहने या अन्य कारणों जैसी कुछ परिस्थितियों के कारण मतदान केंद्र को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना जरूरी हो सकता है. व्यापक दिशानिर्देशों में कहा गया है, "मतदान केंद्रों के लिए उनकी उपयुक्तता की जांच अवश्य की जानी चाहिए. प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथों की संख्या और मतदाताओं की संख्या का उल्लेख होना चाहिए. पुलिस और राजस्व दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए."

मैनपावर की लामबंदी

पुलिस थानों के काम के लिए पूरे मैनपावर को वापस ले लिया जाए और एक छोटा सा स्टाफ ही बचे. इसकी पूर्ति होमगार्ड से की जा सकती है. छुट्टियां रद्द कर दी जानी चाहिए. अतिरिक्त बल की आवश्यकता, होमगार्ड, ग्राम चौकीदार आदि की पूर्ण तैनाती जिला स्तर पर की जानी चाहिए. दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है, "सशस्त्र ड्यूटी की आवश्यकता जिला संसाधनों और राज्य सशस्त्र पुलिस या अर्धसैनिक बलों से पूरी की जानी चाहिए, जो रेंज डीआईजी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे. आवश्यकताएं समय पर भेजी जानी चाहिए. अर्धसैनिक बलों को स्थिर गार्ड ड्यूटी पर तैनात करना और जिला बल को मुक्त करना उचित है क्योंकि उन्हें अधिक लचीलेपन के साथ तैनात किया जा सकता है."

चुनाव के दौरान व्यवस्था

पुलिस व्यवस्था के अलावा, दिशानिर्देशों में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कई अन्य सुझावों पर भी प्रकाश डाला गया है. इसमें कहा गया है, "चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कर्तव्यों का विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए. सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए. मतदान केंद्रों के लिए पुलिस दल आमतौर पर मतदान दल के साथ भेजे जाते हैं. मतदान से पहले, मतदान के दौरान और मतदान केंद्रों से आते-जाते समय ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. जिस स्थान पर ईवीएम एकत्र की जा रही हैं और मतदान के बाद जिन कमरों में उन्हें रखा जाना है, वे सुरक्षित और सीलबंद होने चाहिए और बिजली बैकअप के साथ सीसीटीवी की निरंतर निगरानी में होने चाहिए."

चुनाव के बाद की व्यवस्था

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान, भीड़ जमा होने लगती है. मतगणना में किसी भी तरह का विवाद होने पर विभिन्न दावेदारों के समर्थकों के बीच झड़प हो सकती है. भीड़ के एक हिस्से द्वारा दूसरे हिस्से पर ताना मारने से भी झड़प हो सकती है. अक्सर, जब कोई उम्मीदवार अच्छी बढ़त हासिल कर लेता है, तो उसके समर्थक जीत की उम्मीद में धूमधाम से इकट्ठा होने लगते हैं. दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि ऐसी स्थिति में पुलिस को भी कड़ी निगरानी रखनी होगी.परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद निकाले जाने वाले विजय जुलूसों के लिए पुलिस को पर्याप्त बल तैनात करना चाहिए. इसमें आगे कहा गया है कि अगर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो झड़पें हो सकती हैं.

