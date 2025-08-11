ETV Bharat / bharat

दो साल बाद इस महीने में रोल आउट होगी बुलेट ट्रेन, किस शहर में बिना ड्राइवर के दौड़ेगी मेट्रो - BULLET TRAIN ROLLED OUT 2026

बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय ने बताया, 2026 में रोल आउट होगी बुलेट ट्रेन, अगले 5 सालों में बदल जाएगी भारतीय रेलवे की तस्वीर.

BEML RAILWAY PROJECT
बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय से बातचीत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 8:55 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 10:02 PM IST

5 Min Read

भोपाल: भारत में बुलेट ट्रेन दिसम्बर 2026 तक रोल आउट हो जाएगी. इसके अगले 6 महीने में सारी क्लियरेंस के बाद इसे यात्रियों के लिए खोला जाएगा. भारत के वो शहर होंगे जहां अन अटेंडेट मेट्रो ऑपरेशन शुरू होगा. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी शांतनु रॉय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि आने वाले 5 साल में कैसे बुलेट ट्रेन वंदे भारत स्लीपर और अन अटेंडेट मेट्रो के साथ बदलने जा रही है भारतीय रेल की तस्वीर. बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा. नई वंदे भारत स्लीपर किस तरह से अलग होगी और अन अटेंडेंट मेट्रो किस तरह दौड़ेंगी. बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय ने तमाम सवालों के जवाब दिए.

भारत में 2026 तक रोल आउट हो जाएगी बुलेट ट्रेन

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. सीएमडी शांतनु रॉय ने बताया कि "बुलेट ट्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो प्रोटो डेवलपमेंट के तौर पर हमने लिया हुआ है. जब प्रोटो डेवलपमेंट होता है तो इसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव होते हैं. उन्होंने बताया कि इसमें जो क्लीन शेड डिजाइन है उसे हम जीरो से स्टार्ट करके बनाएंगे. जैसे-जैसे इस ट्रेन की स्पीड बढ़ती है सेफ्टी की डिमांड बहुत ज्यादा होती जाती है. इस ट्रेन में एयर टाइटनेस बहुत जरूरी है. प्रेशर बहुत अलग होते हैं, इन्हें देखते हुए बहुत एहतियात डिजाइन में बरत रहे हैं."

बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय से बातचीत (ETV Bharat)

'जितना समय देंगे उतनी अच्छी ट्रेन बनेगी'

शांतनु रॉय का कहना है कि "डिजाइन में जितना समय देंगे उतनी अच्छी ट्रेन बनेगी. अभी डिजाइन लेवल पर है जिसमें भी 5-6 महीने का समय लग सकता है. हांलाकि डिजाइन करना ही काफी नहीं है. सेफ्टी एसेसर होती है. वेल्डिंग एक्सर्ट होते हैं क्वालिटी एजेंसी चेक करती हैं. ये सारे प्रोसेस से भी गुजरना होता है. दिसम्बर 2026 में बुलेट ट्रेन को रोल आउट करने की कोशिश है. यह हाईस्पीड ट्रेन है तो उसी हिसाब से उसका टेस्ट ड्राइव भी होगा. सारी क्लियरेंस मिलने में करीब 6 महीने का समय लग जाएगा. उसके बाद ही यह यात्रियों के लिए खोली जाएगी."

railways old coaches ChangING
ट्रेन एक्सीडेंट कम करने के लिए क्या हुआ बदला (ETV Bharat)

ट्रेन एक्सीडेंट कम करने के लिए क्या हुआ बदलाव

भारत में पुराने जितने कोच हैं उनमें भी बदलाव किए जा रहे हैं. सीएमडी शांतनू रॉय ने बताया कि "40 हजार कोच अब तक आरसीएएफ डिजाइन से एलएफबी कोचेस में बदले जा चुके हैं. 17 हजार बदलने की प्रक्रिया में है. अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो डिब्बे पर डिब्बे चढ़ने से रेल दुर्घटनाएं होती थी उन्हें रोका जाए.

ऑटोमेटिक सिग्नल के जरिए भी एक्सीडेंट को कम किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसमें मूविंग ब्लाक सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. 4 मिनट में एक ट्रेन क्रॉस कर जाएगी. जो हाईस्पीड ट्रेन में हैं उसमें यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होगा. सिग्नलिंग भी जो है वो बहुत हाई क्लास की होगी. रेल की डिजाइनिंग में पैसेंजर की सेफ्टी के मद्देनजर होगी."

BEML Railway Project
'जितना समय देंगे उतनी अच्छी ट्रेन बनेगी' (ETV Bharat)

इन शहरों में दौड़ेगी अन अटेंडेंट मेट्रो

भारत में मुंबई और बेंगलुरु ये वो 2 शहर है जहां पर मेट्रो की अन अटेंटेंड ट्रेन ऑपरेशन मोड में चलने के लिए डिजाइन है. शांतनु रॉय ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "मेन लाईन पर तो बिना ड्राइवर की ट्रेन नहीं दिखाई देंगी, लेकिन मेट्रो में ये किया जा रहा है. खास तौर पर मुंबई और बेंगलुरु में टेक्नॉलोजी की वजह से ये संभव हो पाएगा."

शांतनु ने बताया कि "अब जो भी ट्रेन बन रही हैं वे नेक्सट जेन ट्रेन हैं. अब एल्यूमिनियम हाई स्पीड ट्रेन आएगी. एक्सपोर्ट के अवसर आ रहे हैं. वंदे भारत रोल आउट होगी तो देशवासियों को पता चल ही जाएगा कि टेक्नोलॉजी से लेकर पैसेंजर कंफर्ट तक देश में वंदे भारत स्लीपर किस तरह से खास होने जा रही है. एक तरीके से भारत में रेल में सफर करने वाले यात्रियों का अनुभव ही बदल जाएगा."

मध्य प्रदेश में ब्रम्हास से दुनिया में एक्सपोर्ट की तैयारी

मध्य प्रदेश में 148 एकड़ में फैले बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी एक हजार 800 करोड़ के निवेश की तैयारी कर रही है. अगले 5 साल में यहां पर 5 हजार से ज्यादा रोजगार के दरवाजे खुलेंगे. इस यूनिट में यात्री कोच, मेट्रो कार, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स वंदे भारत ट्रेनसेट और हाई स्पीड रेल सिस्टम के डिजाईन के साथ उनके निर्माण और टेस्टिंग की सुविधा रहेगी. इस प्रोजेक्ट में खास तौर पर मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेन कोच नवाचार के साथ तैयार होंगे.

भोपाल: भारत में बुलेट ट्रेन दिसम्बर 2026 तक रोल आउट हो जाएगी. इसके अगले 6 महीने में सारी क्लियरेंस के बाद इसे यात्रियों के लिए खोला जाएगा. भारत के वो शहर होंगे जहां अन अटेंडेट मेट्रो ऑपरेशन शुरू होगा. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी शांतनु रॉय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि आने वाले 5 साल में कैसे बुलेट ट्रेन वंदे भारत स्लीपर और अन अटेंडेट मेट्रो के साथ बदलने जा रही है भारतीय रेल की तस्वीर. बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा. नई वंदे भारत स्लीपर किस तरह से अलग होगी और अन अटेंडेंट मेट्रो किस तरह दौड़ेंगी. बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय ने तमाम सवालों के जवाब दिए.

भारत में 2026 तक रोल आउट हो जाएगी बुलेट ट्रेन

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. सीएमडी शांतनु रॉय ने बताया कि "बुलेट ट्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो प्रोटो डेवलपमेंट के तौर पर हमने लिया हुआ है. जब प्रोटो डेवलपमेंट होता है तो इसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव होते हैं. उन्होंने बताया कि इसमें जो क्लीन शेड डिजाइन है उसे हम जीरो से स्टार्ट करके बनाएंगे. जैसे-जैसे इस ट्रेन की स्पीड बढ़ती है सेफ्टी की डिमांड बहुत ज्यादा होती जाती है. इस ट्रेन में एयर टाइटनेस बहुत जरूरी है. प्रेशर बहुत अलग होते हैं, इन्हें देखते हुए बहुत एहतियात डिजाइन में बरत रहे हैं."

बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय से बातचीत (ETV Bharat)

'जितना समय देंगे उतनी अच्छी ट्रेन बनेगी'

शांतनु रॉय का कहना है कि "डिजाइन में जितना समय देंगे उतनी अच्छी ट्रेन बनेगी. अभी डिजाइन लेवल पर है जिसमें भी 5-6 महीने का समय लग सकता है. हांलाकि डिजाइन करना ही काफी नहीं है. सेफ्टी एसेसर होती है. वेल्डिंग एक्सर्ट होते हैं क्वालिटी एजेंसी चेक करती हैं. ये सारे प्रोसेस से भी गुजरना होता है. दिसम्बर 2026 में बुलेट ट्रेन को रोल आउट करने की कोशिश है. यह हाईस्पीड ट्रेन है तो उसी हिसाब से उसका टेस्ट ड्राइव भी होगा. सारी क्लियरेंस मिलने में करीब 6 महीने का समय लग जाएगा. उसके बाद ही यह यात्रियों के लिए खोली जाएगी."

railways old coaches ChangING
ट्रेन एक्सीडेंट कम करने के लिए क्या हुआ बदला (ETV Bharat)

ट्रेन एक्सीडेंट कम करने के लिए क्या हुआ बदलाव

भारत में पुराने जितने कोच हैं उनमें भी बदलाव किए जा रहे हैं. सीएमडी शांतनू रॉय ने बताया कि "40 हजार कोच अब तक आरसीएएफ डिजाइन से एलएफबी कोचेस में बदले जा चुके हैं. 17 हजार बदलने की प्रक्रिया में है. अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो डिब्बे पर डिब्बे चढ़ने से रेल दुर्घटनाएं होती थी उन्हें रोका जाए.

ऑटोमेटिक सिग्नल के जरिए भी एक्सीडेंट को कम किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसमें मूविंग ब्लाक सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. 4 मिनट में एक ट्रेन क्रॉस कर जाएगी. जो हाईस्पीड ट्रेन में हैं उसमें यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होगा. सिग्नलिंग भी जो है वो बहुत हाई क्लास की होगी. रेल की डिजाइनिंग में पैसेंजर की सेफ्टी के मद्देनजर होगी."

BEML Railway Project
'जितना समय देंगे उतनी अच्छी ट्रेन बनेगी' (ETV Bharat)

इन शहरों में दौड़ेगी अन अटेंडेंट मेट्रो

भारत में मुंबई और बेंगलुरु ये वो 2 शहर है जहां पर मेट्रो की अन अटेंटेंड ट्रेन ऑपरेशन मोड में चलने के लिए डिजाइन है. शांतनु रॉय ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "मेन लाईन पर तो बिना ड्राइवर की ट्रेन नहीं दिखाई देंगी, लेकिन मेट्रो में ये किया जा रहा है. खास तौर पर मुंबई और बेंगलुरु में टेक्नॉलोजी की वजह से ये संभव हो पाएगा."

शांतनु ने बताया कि "अब जो भी ट्रेन बन रही हैं वे नेक्सट जेन ट्रेन हैं. अब एल्यूमिनियम हाई स्पीड ट्रेन आएगी. एक्सपोर्ट के अवसर आ रहे हैं. वंदे भारत रोल आउट होगी तो देशवासियों को पता चल ही जाएगा कि टेक्नोलॉजी से लेकर पैसेंजर कंफर्ट तक देश में वंदे भारत स्लीपर किस तरह से खास होने जा रही है. एक तरीके से भारत में रेल में सफर करने वाले यात्रियों का अनुभव ही बदल जाएगा."

मध्य प्रदेश में ब्रम्हास से दुनिया में एक्सपोर्ट की तैयारी

मध्य प्रदेश में 148 एकड़ में फैले बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी एक हजार 800 करोड़ के निवेश की तैयारी कर रही है. अगले 5 साल में यहां पर 5 हजार से ज्यादा रोजगार के दरवाजे खुलेंगे. इस यूनिट में यात्री कोच, मेट्रो कार, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स वंदे भारत ट्रेनसेट और हाई स्पीड रेल सिस्टम के डिजाईन के साथ उनके निर्माण और टेस्टिंग की सुविधा रहेगी. इस प्रोजेक्ट में खास तौर पर मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेन कोच नवाचार के साथ तैयार होंगे.

Last Updated : August 11, 2025 at 10:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BEML RAILWAY PROJECTRAILWAYS OLD COACHES CHANGINGMETRO RUN WITHOUT DRIVERMADHYA PRADESH NEWSBULLET TRAIN ROLLED OUT 2026

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मध्य प्रदेश में महिलाओं की बल्ले-बल्ले!, सीपरी ऐप करेगा बगिया लगाने में मदद

पीएम फसल बीमा योजना की पहली किस्त जारी, नहीं किया अप्लाई तो ऐसे करें

25 हजार में कैसे होगा? SDM, CEO, DPO को देना होता है, आंगनवाड़ी भर्ती में खुली डिमांड

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.