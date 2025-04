ETV Bharat / bharat

दिल्ली के मुस्तफाबाद में इमारत ढही, 4 की मौत; कई लोगों के दबे होने की आशंका - BUILDING COLLAPSED IN MUSTAFABAD

मुस्तफाबाद में इमारत ढही ( ETV Bharat )

Published : April 19, 2025 at 7:20 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 7:56 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार तड़के रात एक इमारत ढह गई. जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. मौके पर एनडीआरएफ, डॉग स्क्वॉड और पुलिस टीमें पहुंच चुकी है. राहत एवं बचाव का कार्य जारी है. बताया जा रहा है कि चार मंजिला इमारत ढही है. दिल्ली पुलिस के अनुसार मुस्तफाबाद इलाके में आज सुबह एक इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है. मलबे में दर्जन से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि इस इमारत में घटना के समय करीब दो दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे. इनमें से अभी तक दस लोगों को बाहर निकाला जा चुका है. जबकि अभी 12 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है. दबे लोगों की संख्या को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. दिल्ली के मुस्तफाबाद में इमारत ढही (ETV Bharat) डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने कहा कि हमें सुबह करीब 2:50 बजे एक मकान ढहने की सूचना मिली थी. हम मौके पर पहुंचे और पाया कि पूरी इमारत ढह गई है और हमें लोगों के मलबे में फंसे होने की सूचना मिली. NDRF, दिल्ली अग्निशमन सेवा लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है.

April 19, 2025