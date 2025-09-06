क्या है बग्गी एम्बुलेंस, इस सेवा का इस्तेमाल करने वाला वेनलॉक जिला अस्पताल बना कर्नाटक का पहला हॉस्पिटल
कर्नाटक में पहली बार मंगलुरु के वेनलॉक जिला अस्पताल में 'बग्गी एम्बुलेंस' सेवा शुरू की गई है.
मंगलुरु (दक्षिण कन्नड़): कर्नाटक के वेनलॉक जिला अस्पताल को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अपग्रेड किया गया है. नए सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण के बाद, सर्जरी कराने वाले मरीजों को वार्ड में शिफ्ट करने में दिक्कतें आ रही थीं. इसी कड़ी में, राज्य में पहली बार मंगलुरु के वेनलॉक जिला अस्पताल में 'बग्गी एम्बुलेंस' सेवा शुरू की गई है.
यह बग्गी एम्बुलेंस विधान परिषद सदस्य इवान डिसूजा के क्षेत्रीय विकास कोष से 7 लाख रुपये के अनुदान से दान की गई है. यह बग्गी एम्बुलेंस अस्पताल के विभिन्न विभागों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों, बीमारों और बुजुर्गों को आसानी से आने-जाने में मदद करेगी.
सरकारी वेनलॉक अस्पताल में पंजीकरण विभाग, बाह्य रोगी विभाग, वार्ड, स्कैनिंग, एक्स-रे आदि व्यवस्थाएं अलग-अलग भवनों में स्थित हैं. इसलिए, मरीजों को अस्पताल के बाहर सड़क पर व्हीलचेयर पर आवश्यक स्थानों पर ले जाना और उन्हें स्थानांतरित करना मुश्किल था. साथ ही, अस्पताल में केवल एक ही एम्बुलेंस होने के कारण प्रतीक्षा की स्थिति रहती थी. इस कारण, बग्गी एम्बुलेंस मरीजों के लिए बहुत मददगार साबित होगी.
बग्गी एम्बुलेंस की खासियत: यह बग्गी एक इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस है. इसमें लिथियम आयन बैटरी वाला स्टील स्ट्रेचर लगा है. इसमें मरीज लेटकर यात्रा कर सकता है, जबकि चालक और मरीज के बगल वाले बैठ सकते हैं. इसकी भार क्षमता लगभग 400 से 500 किलोग्राम है. यह इलेक्ट्रिक बग्गी एम्बुलेंस एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर 45-50 किमी की दूरी तय कर सकती है. इसकी गति लगभग 25 किमी प्रति घंटा है.
राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में इस प्रकार की बग्गी एम्बुलेंस अपनी तरह की पहली एम्बुलेंस है. इस अस्पताल को दवाइयां पहुंचाने और भोजन वितरित करने के लिए एक बग्गी वाहन की जरूरत है, और अस्पताल इसके लिए दानदाताओं से मदद की उम्मीद कर रहा है. कुछ और बग्गी एम्बुलेंस की आवश्यकता है, और सरकार से इस पर ध्यान देने की माँग की जा रही है.
इस बारे में बात करते हुए, वेनलॉक जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉ. डी.एस. शिवप्रकाश ने कहा, "चूंकि अस्पताल बड़ा है, इसलिए सर्जरी के बाद मरीजों को स्थानांतरित करने में काफी परेशानी होती थी. जब यह बात हमारे ध्यान में लाई गई, तो एमएलसी इवान डिसूजा ने अपने निजी कोष से इस बग्गी एम्बुलेंस को मंजूरी दी. इससे मरीजों को स्थानांतरित करने में काफी सुविधा हुई है."
इस बारे में बात करते हुए, एमएलसी इवान डिसूजा ने कहा, "अस्पताल में मरीजों को स्थानांतरित करने में होने वाली असुविधा के बारे में जानने के बाद बग्गी एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी. इसका उचित उपयोग हो रहा है, लेकिन मैं और वाहन उपलब्ध कराने का प्रयास करुंगा."
