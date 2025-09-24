ETV Bharat / bharat

मोती उत्पादन का नया केंद्र बना है झारखंड, बुधन सिंह पूर्ति का है अहम योगदान, कहे जाते हैं मोती मास्टर ट्रेनर

Published : September 24, 2025 at 2:27 PM IST

SEL ने भी बुधन सिंह पूर्ति के साथ एमओयू कर बेरोजगारों को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करना शुरू किया. CSR के माध्यम से निवेश और बैंकिंग संस्थाएं इस क्षेत्र में उदार दृष्टिकोण अपना रही हैं. देशभर में 899 लोग इस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर सफल हो चुके हैं, जिनमें झारखंड के 132 किसान शामिल हैं. इसके अलावा 300 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और कई किसान केज कल्चर तकनीक के जरिए अपने घरों में ही मोती उत्पादन कर रहे हैं.

मोती की बिक्री मुख्य रूप से इंडियामार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है. यह प्लेटफॉर्म किसानों को बेहतर मूल्य और बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान करता है. इसके अलावा कई निजी संस्थाएं और व्यापारी मोती की खरीदारी और बिक्री में सक्रिय हैं. जनजातीय मंत्रालय के प्रयासों से झारखंड के मोती विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं.

आज झारखंड के चांडिल डैम और सीतारामपुर डैम जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मोती की खेती हो रही है. राज्य में मोती उत्पादन का सालाना टर्नओवर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है और यह लगातार बढ़ रहा है. शुरुआती दौर में किसान डेढ़ लाख रुपये तक कमा सकते हैं, जबकि अनुभवी किसान सालाना 4 से 5 लाख रुपये तक कमा रहे हैं. कई किसान अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 10 लाख रुपये का टारगेट लेकर काम कर रहे हैं.

2019 में जनजातीय मंत्रालय के सहयोग से पूर्ति एग्रो टेक ने एमओयू किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के लिए इस क्षेत्र में बेहतर काम करने पर जोर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी में मोती उत्पादन के क्षेत्र को विकसित करने और झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में कदम उठाने को कहा. इसके बाद झारखंड में मोती उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ.

मोती उत्पादन सिर्फ सीप पालने का काम नहीं है. बुधन सिंह पूर्ति बताते हैं कि सफलता पाने के लिए सीप का व्यवहार, उसके फीडिंग पैटर्न, पानी की गुणवत्ता और उसमें रहने वाले बैक्टीरिया की जानकारी बेहद जरूरी है. पानी का उचित ट्रीटमेंट और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना इस व्यवसाय में नुकसान होना स्वाभाविक है. उनके अनुसार, जानकारी के अभाव में कई लोग घाटे में चले जाते हैं. इसलिए इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले उचित प्रशिक्षण और जानकारी बेहद जरूरी है

बुधन सिंह पूर्ति का झारखंड में मोती उत्पादन में योगदान (ईटीवी भारत)

बुधन सिंह पूर्ति 2012 में रांची आए और उस समय उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ अलग करना चाहिए. मोती की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैयार किया. 2014 तक उन्होंने सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर से प्रशिक्षण प्राप्त किया. इसके बाद उन्होंने डिजाइन मोती पर काम करना शुरू किया. शुरुआती दौर में उन्हें यह समझने में समय लगा कि भारत में मोती उत्पादन मुख्य रूप से डिजाइन मोती पर ही केंद्रित है. लेकिन बाजार में नए प्रयोग और बेहतर गुणवत्ता देने की सोच ने उन्हें प्रेरित किया.

रांची: चाईबासा के रहने वाले बुधन सिंह पूर्ति आज भारत में मोती उत्पादन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम बन चुके हैं. उन्हें मोती मास्टर ट्रेनर के रूप में जाना जाता है और वे देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों और उद्यमियों को मोती उत्पादन का प्रशिक्षण दे रहे हैं. उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन दृढ़ संकल्प, रिसर्च और विज्ञान की मदद से उन्होंने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है.

असली और नकली मोती की पहचान

मोती की दुनिया में असली और नकली मोती की पहचान बेहद जरूरी है. बुधन सिंह पूर्ति के अनुसार, बाजार में तीन प्रकार के मोती होते हैं:

1. नेचुरल मोती – प्राकृतिक रूप से उत्पन्न मोती.

2. फार्मिंग (कल्चर) मोती – सीप में वैज्ञानिक तरीके से उत्पन्न मोती.

3. नकली मोती – मछली की हड्डियों को तोड़कर कैल्शियम कार्बोनेट में डुबोकर बनाया जाता है.

नकली मोती को हथोड़े से तोड़ने पर यह पूरी तरह चूर हो जाता है, जबकि नेचुरल और कल्चर मोती परत-दर-परत टूटते हैं. यही पहचान उन्हें बाजार में अलग बनाती है और खरीदारों को गुणवत्ता सुनिश्चित करती है.

मोती उत्पादन (ईटीवी भारत)

प्रशिक्षण और विस्तार

रांची स्थित सेल सिटी प्रशिक्षण केंद्र में बुधन सिंह पूर्ति रोजाना 45 दिनों का प्रशिक्षण देते हैं. यहां प्रशिक्षु न केवल मोती उत्पादन की तकनीक सीखते हैं, बल्कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसे लाभकारी बनाने की जानकारी भी प्राप्त करते हैं. प्रशिक्षण में किसानों को सीप का चयन, फीडिंग, पानी की गुणवत्ता, रोग प्रबंधन, और उच्च गुणवत्ता वाले डिजाइन मोती उत्पादन की तकनीक सिखाई जाती है.

मोती उत्पादन (ईटीवी भारत)

पूर्ति के प्रशिक्षित लोग अब देश के अन्य राज्यों में भी सक्रिय हैं. हिमाचल प्रदेश, बिहार (मुजफ्फरपुर), महाराष्ट्र और राजस्थान में उनके प्रशिक्षित लोग मोती उत्पादन कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. लेकिन झारखंड की गुणवत्ता और उत्पादन संख्या अभी भी सबसे आगे है.

मोती उत्पादन (ईटीवी भारत)

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

मोती उत्पादन ने झारखंड के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है. शुरुआती दौर में डेढ़ लाख रुपये तक की आमदनी अब 4-5 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है. इसके अलावा, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने रोजगार के नए अवसर खोले हैं. SEL संस्था और CSR प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बेरोजगारों को भी रोजगार मिला है.

सालाना डेढ़ करोड़ के टर्नओवर के साथ-साथ यह क्षेत्र निर्यात की दिशा में भी सक्रिय है. झारखंड की मोती आज विदेशों में चमक बिखेर रही है. यह न केवल किसानों के लिए आर्थिक लाभ लाता है, बल्कि राज्य की पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रहा है.

मोती उत्पादन (ईटीवी भारत)

व्यक्तिगत प्रेरणा और सफलता की कहानी

बुधन सिंह पूर्ति की कहानी प्रेरणादायक है. उन्होंने कठिनाइयों को पार कर इस क्षेत्र में सफलता हासिल की. उनका मानना है कि धैर्य, लगन और सही जानकारी के साथ मोती उत्पादन व्यवसाय बेहद लाभकारी हो सकता है. उन्होंने साबित किया कि सही प्रशिक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पारंपरिक व्यवसायों में भी क्रांति लाई जा सकती है.

मोती उत्पादन (ईटीवी भारत)

आज उनके प्रशिक्षण केंद्र में रोजाना प्रशिक्षुओं का आगमन होता है. प्रशिक्षु न केवल तकनीक सीखते हैं, बल्कि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की रणनीति भी समझते हैं. उनके छात्रों ने झारखंड में मोती उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और देशभर में इस क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए हैं.

मोती उत्पादन (ईटीवी भारत)

भविष्य की दिशा

बुधन सिंह पूर्ति का लक्ष्य केवल मोती उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसे एक विज्ञान आधारित, आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय बनाना है. वे चाहते हैं कि झारखंड और भारत के अन्य हिस्सों के किसान उच्च गुणवत्ता वाले मोती उत्पादन में माहिर बनें. उनका प्रयास है कि आने वाले वर्षों में झारखंड मोती उत्पादन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बने.

उनका काम यह दर्शाता है कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक का संयोजन कैसे सफलता और आर्थिक विकास ला सकता है. उनके प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से हजारों लोग रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

मोती उत्पादन (ईटीवी भारत)

बुधन सिंह पूर्ति ने झारखंड को मोती उत्पादन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई है. उनके प्रयासों से न केवल झारखंड के किसान आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि राज्य की मोती विदेशों में भी अपनी चमक दिखा रही है. उनका उदाहरण यह बताता है कि ज्ञान, लगन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कोई भी पारंपरिक व्यवसाय आधुनिक और लाभकारी बन सकता है.

