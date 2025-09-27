ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के लिए BSP की पहली लिस्ट, कैमूर समेत इन 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

कैमूर/ पटना: विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सभी राजनैतिक पार्टियों के नेता बिहार दौरा कर अपने-अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने तीन उम्मीदवारों की सूची जारी की है. बिहार में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली पहली पार्टी बन गई.

सभी दलों को छोड़ा पीछे: बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया था. राज्य में अभी किसी भी राजनैतिक दल की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है. यहां तक की एनडीए और महागठबंधन में सीटों का भी बटंवारा नहीं हुआ है, लेकिन मायावती की पार्टी बसपा ने सभी दलों को पीछे छोड़ते हुए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा दी है.

तीन उम्मीदवारों की सूची जारी: पार्टी की ओर से जारी किए गए पत्र में भभुआ विधानसभा क्षेत्र 205 से विकास सिंह उर्फ लालू पटेल के नाम की घोषणा की गई है, जबकि रामगढ़ 203 विधानसभा क्षेत्र से सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव के नाम पर मुहर लगी है. सतीश यादव पूर्व आरजेडी विधायक अंबिका यादव के बेटे हैं. वहीं, मोहनिया (सुरक्षित) विधानसभा सीट 204 से भोजपुरी गायक ओमप्रकाश दीवाना को बसपा ने टिकट दिया है. ये अपने गायन के साथ-साथ अब राजनीति में भी अलग छाप छोड़ेंगे.

''2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की चार सीटों में से तीन सीट भभुआ, मोहनियां और रामगढ़ से प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती और केंद्रीय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, बिहार प्रभारी अनिल कुमार पटेल के निर्देश पर की गई है. जिसमें भभुआ विधानसभा सीट से विकास उर्फ लल्लू पटेल, मोहनियां विधानसभा सीट से ओमप्रकाश दीवाना और रामगढ़ से सतीश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है''. - छोटेलाल राम, जिलाध्यक्ष, कैमूर