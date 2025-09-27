ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के लिए BSP की पहली लिस्ट, कैमूर समेत इन 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
बीएसपी चीफ मायावती ((ETV Bharat))
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 9:28 AM IST

कैमूर/ पटना: विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सभी राजनैतिक पार्टियों के नेता बिहार दौरा कर अपने-अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने तीन उम्मीदवारों की सूची जारी की है. बिहार में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली पहली पार्टी बन गई.

सभी दलों को छोड़ा पीछे: बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया था. राज्य में अभी किसी भी राजनैतिक दल की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है. यहां तक की एनडीए और महागठबंधन में सीटों का भी बटंवारा नहीं हुआ है, लेकिन मायावती की पार्टी बसपा ने सभी दलों को पीछे छोड़ते हुए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा दी है.

बिहार चुनाव के लिए BSP की पहली लिस्ट ((ETV Bharat))

तीन उम्मीदवारों की सूची जारी: पार्टी की ओर से जारी किए गए पत्र में भभुआ विधानसभा क्षेत्र 205 से विकास सिंह उर्फ लालू पटेल के नाम की घोषणा की गई है, जबकि रामगढ़ 203 विधानसभा क्षेत्र से सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव के नाम पर मुहर लगी है. सतीश यादव पूर्व आरजेडी विधायक अंबिका यादव के बेटे हैं. वहीं, मोहनिया (सुरक्षित) विधानसभा सीट 204 से भोजपुरी गायक ओमप्रकाश दीवाना को बसपा ने टिकट दिया है. ये अपने गायन के साथ-साथ अब राजनीति में भी अलग छाप छोड़ेंगे.

''2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की चार सीटों में से तीन सीट भभुआ, मोहनियां और रामगढ़ से प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती और केंद्रीय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, बिहार प्रभारी अनिल कुमार पटेल के निर्देश पर की गई है. जिसमें भभुआ विधानसभा सीट से विकास उर्फ लल्लू पटेल, मोहनियां विधानसभा सीट से ओमप्रकाश दीवाना और रामगढ़ से सतीश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है''. - छोटेलाल राम, जिलाध्यक्ष, कैमूर

शाहाबाद में पलड़ा भारी: बहुजन समाज पार्टी का शाहाबाद इलाके में पहले से ही पलड़ा भारी रहा है. खासकर उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके में पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है, इसलिए उन विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी गई है.

2020 में एक सीट पर मिली थी जीत: विधानसभा चुनाव 2020 में बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पर जीत मिली थी. बाद में बसपा के विधायक जमा खान जदयू में शामिल हो गए थे. उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री भी बनाया गया. जमा खान एनडीए सरकार में इकलौते अल्पसंख्यक मंत्री हैं.

जनसंपर्क शुरू करने का निर्देश: उम्मीदवार के नाम की घोषणा के साथ ही सभी को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि चुनाव में बसपा जीत का परचम लहरा सके.

'विकास की बहेगी बयार': विकास उर्फ लल्लू पटेल, ओमप्रकाश दीवाना और सतीश कुमार ने पार्टी का टिकट मिलने के बाद मायावती समेत पार्टी के अन्य नेताओं को धन्यवाद किया है. जनता से जुड़े रहने और मदद करने और विकास की बयार बहाने की बात कही है.

