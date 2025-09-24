Armstrong Murder Case: बीएसपी नेता की हत्या मामले में CBI जांच का आदेश
तमिलनाडु बीएसपी के अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई, 2024 को चेन्नई में उनके घर के पास भीड़ ने हत्या कर दी थी.
Published : September 24, 2025 at 8:19 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है. तमिलनाडु बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई, 2024 को चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में उनके घर के पास भीड़ ने हत्या कर दी थी. इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. यह मामला चेन्नई के मुख्य सत्र न्यायालय में विचाराधीन है.
मामले में जल्दी न्याय के लिए आर्मस्ट्रांग के भाई कीनोस आर्मस्ट्रांग और आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी.
जस्टिस पी. वेलमुरुगन ने मामले में सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि स्थानीय पुलिस आर्मस्ट्रांग हत्याकांड की ठीक से जांच नहीं की. खास तौर पर, महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं की गई. पीठ को यह भी बताया गया कि "आर्मस्ट्रांग की हत्या में राजनीतिक संबंधों की ठीक से जांच नहीं की गई है. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी नागेंद्रन के करीबी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई (K. Selvaperunthagai) से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है."
वकीलों ने इस पर भी सवाल उठाया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी थिरुवेंगदम को पुलिस मुठभेड़ में क्यों मारा गया? इसकी भी सही जांच नहीं हुई. बताया गया कि पुलिस ने सच्चाई उजागर किए बिना ही जल्दबाजी में आरोपपत्र दाखिल कर दिया.
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि, "चूंकि सत्ताधारी दल के नेताओं ने जांच में हस्तक्षेप किया है, इसलिए आरोपपत्र रद्द किया जाना चाहिए और सीबीआई को नए सिरे से और गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया जाना चाहिए."
सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग के वकील ने कहा, "सभी 27 लोगों पर गैंगस्टर रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और चूंकि जांच लंबित है, इसलिए सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए. तमिलनाडु पुलिस विभाग को मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिया जाना चाहिए."
मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद जस्टिस वेलमुरुगन ने आर्मस्ट्रांग हत्याकांड की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया. जस्टिस वेलमुरुगन ने जांच के दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का भी आदेश दिया. साथ ही सीबीआई को मामले में 6 महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया है.
यह भी पढ़ें- पहलगाम हमला: पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आतंकियों का मुख्य सहयोगी गिरफ्तार