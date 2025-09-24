ETV Bharat / bharat

Armstrong Murder Case: बीएसपी नेता की हत्या मामले में CBI जांच का आदेश

के. आर्मस्ट्रांग ( ETV Bharat )

Published : September 24, 2025

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है. तमिलनाडु बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई, 2024 को चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में उनके घर के पास भीड़ ने हत्या कर दी थी. इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. यह मामला चेन्नई के मुख्य सत्र न्यायालय में विचाराधीन है. मामले में जल्दी न्याय के लिए आर्मस्ट्रांग के भाई कीनोस आर्मस्ट्रांग और आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी. जस्टिस पी. वेलमुरुगन ने मामले में सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि स्थानीय पुलिस आर्मस्ट्रांग हत्याकांड की ठीक से जांच नहीं की. खास तौर पर, महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं की गई. पीठ को यह भी बताया गया कि "आर्मस्ट्रांग की हत्या में राजनीतिक संबंधों की ठीक से जांच नहीं की गई है. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी नागेंद्रन के करीबी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई (K. Selvaperunthagai) से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है." मद्रास हाईकोर्ट (ETV Bharat)