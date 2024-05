ETV Bharat / bharat

बिहार में किसी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार पर पहला एक्शन, आचार संहिता उल्लंघन करने पर हुए गिरफ्तार - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 24, 2024, 7:11 AM IST | Updated : May 24, 2024, 7:56 AM IST

गोपालगंज बसपा उम्मीदवार गिरफ्तार ( Etv Bharat )

Last Updated : May 24, 2024, 7:56 AM IST