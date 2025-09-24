ETV Bharat / bharat

खुशखबरी! 27 सितंबर से BSNL के करोड़ों ग्राहकों के लिए शुरू होगी 4G सेवा

नई दिल्ली: सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. बीएसएनएल इस महीने के अंत तक पूरे देश में 4G नेटवर्क का रोलआउट पूरा कर लेगी और अपने सभी ग्राहकों के लिए उन्नत नेटवर्क लॉन्च कर देगी. बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ए रॉबर्ट जे रवि ने यह जानकारी साझा की है. भारत डिजिटल इंफ्रा समिट 2025 में अपने संबोधन के दौरान रवि ने कहा, "यह हमारी स्वदेशी तकनीक है जिसका हम 27 सितंबर को पूरे देश में उद्घाटन कर रहे हैं."

बीएसएनएल ने इसी साल 15 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी 4जी सेवाओं के सॉफ्ट लॉन्च की घोषणा की थी. बीएसएनएल के लिए 4जी-ऐज-ए-सर्विस (4G-as-a-service) वर्तमान में दूरसंचार कंपनियों के उपयोगकर्ताओं को एक साझेदार की नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जा रही है.

बीएसएनएल ने 2024 में 25,000 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश के साथ मेट्रो शहरों में उपयोगकर्ताओं के लिए 4जी सेवाएं शुरू की थीं. इन सेवाओं के लिए अब तक 1 लाख मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं. अपनी नेटवर्क क्षमता को और बढ़ाने और अपने उपयोगकर्ताओं को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए, बीएसएनएल 47,000 करोड़ रुपये तक के निवेश की योजना बना रही है.

इस साल जुलाई में, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उम्मीद जताई थी कि 4G सेवाओं में सुधार के दम पर बीएसएनएल आने वाली तिमाहियों में खुद को वित्तीय रूप से मजबूत कर सकती है. बीएसएनएल की एक समीक्षा बैठक के दौरान, सिंधिया ने कंपनी से प्रति उपयोगकर्ता भारित औसत राजस्व (Arpu) को कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ाने और अगले वर्ष के दौरान प्रत्येक रणनीतिक व्यावसायिक इकाई में उद्यम व्यवसाय को 25-30 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी आग्रह किया था.