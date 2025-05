ETV Bharat / bharat

जम्मू: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शनिवार को जम्मू जिले के आरएस पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हो गए. उनकी शहादत की पुष्टि करते हुए बीएसएफ ने मोहम्मद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. मोहम्मद इम्तियाज 8 और 9 मई की मध्य रात्रि में गोलाबारी में घायल हो गए थे. बीएसएफ जम्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम 10 मई 2025 को आरएस पुरा क्षेत्र, जिला जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा पार से गोलाबारी के दौरान राष्ट्र की सेवा में बीएसएफ के बहादुर सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं. बीएसएफ सीमा चौकी का नेतृत्व करते हुए, उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से नेतृत्व किया."

पोस्ट में आगे कहा गया कि बीएसएफ के महानिदेशक और सभी रैंक उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. रविवार को जम्मू के पलौरा स्थित फ्रंटियर मुख्यालय में पूरे सैन्य सम्मान के साथ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा. आईबी पर पाकिस्तान की गोलाबारी के समय सब-इंस्पेक्टर इम्तियाज अपनी यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने ड्यूटी के दौरान अनुकरणीय साहस और समर्पण का परिचय दिया. भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत

अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान शनिवार को युद्ध विराम पर सहमत हुए. दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम शाम 5:00 बजे से लागू हो गया है. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) के फोन के बाद संघर्ष विराम की शुरुआत की गई. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष को 15:35 बजे फोन किया." मिस्री ने कहा कि दोनों DGMO 12 मई को 12:00 बजे फिर से बात करेंगे. यह भी पढ़ें- पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई

