बीकानेर : अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा पर स्थित खाजूवाला कस्बे के 21 बीड़ी गांव के पास बीएसएफ ने नशे की खेप बरामद की है. बीएसएफ बीकानेर की इंटेलिजेंस ब्रांच की खुफिया सूचना के आधार पर उपमहानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय अजय लूथरा के निर्देशन में खाजूवाला पुलिस के साथ संयुक्त सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान 21 बीडी गांव एरिया में 1.665 किलोग्राम मादक पदार्थ (हेरोइन) की जब्ती की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 8.50 करोड़ रुपए है.

सूचना के आधार पर की कार्रवाई : बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच को खुफिया सूचना मिली थी कि काउंटरपार्ट की तरफ से भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की जानी है. इसी सूचना के आधार पर ये सर्च अभियान चलाया गया था और इस अभियान के दौरान तस्करी किए जाने वाले सामान को जब्त कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरा है. इससे पहले भी बीएसएफ बीकानेर की इंटेलिजेंस ब्रांच की सूचना के आधार पर तस्करों के मंसूबों पर पानी फिरा है.

बॉर्डर एरिया में लगातार सक्रियता : गौरतलब है कि बॉर्डर एरिया में लगातार सीमा पार से ड्रोन और अन्य तरीकों से पाकिस्तान नशे की तस्करी के प्रयास करता रहता है और कई बार बीएसएफ और पुलिस ने नशे की खेप को पकड़ा है. बीकानेर सेक्टर मुख्यालय के डीआईजी अजय लूथरा ने बताया कि नशे की खेत को बरामद किया गया है और अब इसको लेकर अनुसंधान किया जाएगा. पुलिस की ओर से की जाने वाली कार्रवाई में भी बीएसएफ अपना पूरा सहयोग करेगा.

एक हफ्ते पहले भी मिली थी 2.50 करोड़ की हेरोइन : श्रीगंगानगर जिले के दौलतपुरा के समीपवर्ती संगतपुरा गांव में 3 अगस्त को भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत से 522 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. इस हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 2.50 करोड़ रुपए आंकी गई.

