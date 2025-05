ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन की सफलता के बाद सांबा सेक्टर में एक पोस्ट का 'सिंदूर' रखा जाएगा नाम, BSF का प्रस्ताव - OPERATION SINDOOR

आईजी शशांक आनंद ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2025 at 2:46 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 3:07 PM IST 3 Min Read

श्रीनगर: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने 10 मई को पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलाबारी के दौरान शहीद हुए जवानों के नाम पर सांबा सेक्टर में एक पोस्ट का नाम 'सिंदूर' और दो अन्य के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है. इस पर बोलते हुए बीएसएफ के आईजी जम्मू फ्रंटियर शशांक आनंद ने कहा कि सीमा पार से की गई गोलाबारी में भारतीय सेना के एक नायक सहित तीन जवान शहीद हो गए. उन्होंने कहा, "10 मई की सुबह पाकिस्तान ने हमारी चौकियों को निशाना बनाने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन भेजे. बीएसएफ इन ड्रोनों से सक्रिय रूप से निपट रहा था. इस दौरान उस समय एक दुखद घटना घटी, जब बीएसएफ के सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, कांस्टेबल दीपक कुमार और भारतीय सेना के नायक सुनील कुमार की एक ड्रोन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, तभी ड्रोन ने एक पेलोड गिरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप तीनों की मौत हो गई." महिला जवानों की प्रशंसा

आईजी शशांक आनंद ने कहा, "हम अपने दो पोस्ट का नाम अपने शहीद जवानों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखते हैं और सांबा सेक्टर में एक पोस्ट का नाम 'सिंदूर' रखने का प्रस्ताव रखते हैं." आईजी आनंद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्रिम चौकियों पर लड़ने वाली महिला जवानों की भी प्रशंसा की.

आईजी शशांक आनंद ने कहा, "हम अपने दो पोस्ट का नाम अपने शहीद जवानों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखते हैं और सांबा सेक्टर में एक पोस्ट का नाम 'सिंदूर' रखने का प्रस्ताव रखते हैं." आईजी आनंद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्रिम चौकियों पर लड़ने वाली महिला जवानों की भी प्रशंसा की. 'महिला कर्मियों ने अग्रिम पोस्ट पर लड़ाई लड़ी'

उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की महिला कर्मियों ने अग्रिम पोस्ट पर लड़ाई लड़ी. हमारी बहादुर महिला कर्मियों, सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी ने अग्रिम पोस्ट की कमान संभाली, कांस्टेबल मंजीत कौर, कांस्टेबल मलकीत कौर, कांस्टेबल ज्योति, कांस्टेबल संपा और कांस्टेबल स्वप्ना और अन्य ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ अग्रिम पोस्ट पर लड़ाई लड़ी." शशांक आनंद ने कहा, "हमें आतंकवादियों के अपने लॉन्च पैड और कैंपों में लौटने और एलओसी और आईबी पर संभावित घुसपैठ के बारे में कई इनपुट मिल रहे हैं. सुरक्षा बलों को सतर्क रहना होगा." 'पाकिस्तान ने हमारी कई चौकियों को निशाना बनाया'

वहीं, बीएसएफ आरएस पुरा सेक्टर के डीआईजी चित्र पाल ने पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से गोलाबारी के बाद क्षेत्र में अपनी जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया. पाल ने कहा, "9 मई को पाकिस्तान ने हमारी कई चौकियों को निशाना बनाया. सबसे पहले उन्होंने फ्लैट ट्रैजेक्टरी हथियार और मोर्टार से हमारी चौकियों को निशाना बनाना शुरू किया." डीआईजी ने बताया कि उन्होंने हमारे एक गांव अब्दुलियान को भी निशाना बनाया. हमारे बीएसएफ जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया. जब उन्होंने फायरिंग कम की तो उन्होंने ड्रोन की गतिविधियां बढ़ा दीं. जवाब में बीएसएफ ने पाकिस्तानी आतंकी लॉन्चपैड मस्तपुर को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया. यह भी पढ़ें- 'युद्ध में भारत को नहीं हरा सकता', पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा- कांटा निकालना ही होगा

