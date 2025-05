ETV Bharat / bharat

भारत में घुसपैठ कर रहे थे आतंकी, BSF ने सांबा सेक्टर में 7 को मार गिराया - BHARAT PAKISTAN WAR

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 9, 2025 at 12:16 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 1:20 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर के सांबा क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे सात आतंकवादियों को मार गिराकर पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक आतंकवादी समूह द्वारा की गई घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि 8 और 9 मई, 2025 की मध्यरात्रि को एक आतंकवादी समूह द्वारा जम्मू फ्रंटियर बीएसएफ के सांबा क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसे निगरानी ग्रिड द्वारा पता लगाया गया. यह घुसपैठ की कोशिश धांडर चौकी पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी से समर्थित थी. हालांकि, बीएसएफ के सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिससे कम से कम सात आतंकवादियों की मौत हो गई और पाकिस्तानी चौकी धांडर को भारी नुकसान पहुंचा. बीएसएफ ने ऑपरेशन में धांडर में पाकिस्तानी रेंजर्स के एक बीएमजी बंकर को नष्ट कर दिया.

पाकिस्तानी-समर्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत में घुसपैठ करने की कोशिश के बारे में रिपोर्ट के बाद, सीमा सुरक्षा एजेंसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकवादी समूह निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ताकि अपने सक्रिय सदस्यों को भारत में घुसपैठ कराई जा सके. नतीजतन, पश्चिमी सीमाओं पर सभी सीमा सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. गुरुवार की रात, बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर ने सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक और घुसपैठ की बड़ी कोशिश को रोका. 8 मई को लगभग 11 बजे, बीएसएफ ने सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा तनाव के बाद, भारत विरोधी तत्व भारत में हथियार, गोला-बारूद और ड्रग्स ले जाने की कोशिश कर सकते हैं. पिछले 24 घंटों में, बीएसएफ और पंजाब पुलिस की एक संयुक्त टीम ने अमृतसर के अवानबासु गांव में तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि खुफिया विंग से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, टीमों ने जाल बिछाया और तस्करों को पकड़ लिया, उनसे 25 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, मैगज़ीन और 4 जिंदा कारतूस, ड्रग मनी में 2,000 रुपये, 4 स्मार्टफोन, एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर बरामद किया. गिरफ्तार किए गए लोग अमृतसर जिले के कोटला और चक डोगर गांवों के हैं. अधिकारी ने कहा कि उनके नेटवर्क और सीमा पार संबंधों की खोज के लिए पुलिस पूछताछ जारी है. यह भी पढ़ें- भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच पुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर के सांबा क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे सात आतंकवादियों को मार गिराकर पाकिस्तान द्वारा समर्थित एक आतंकवादी समूह द्वारा की गई घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि 8 और 9 मई, 2025 की मध्यरात्रि को एक आतंकवादी समूह द्वारा जम्मू फ्रंटियर बीएसएफ के सांबा क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसे निगरानी ग्रिड द्वारा पता लगाया गया. यह घुसपैठ की कोशिश धांडर चौकी पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी से समर्थित थी. हालांकि, बीएसएफ के सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिससे कम से कम सात आतंकवादियों की मौत हो गई और पाकिस्तानी चौकी धांडर को भारी नुकसान पहुंचा. बीएसएफ ने ऑपरेशन में धांडर में पाकिस्तानी रेंजर्स के एक बीएमजी बंकर को नष्ट कर दिया. पाकिस्तानी-समर्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत में घुसपैठ करने की कोशिश के बारे में रिपोर्ट के बाद, सीमा सुरक्षा एजेंसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकवादी समूह निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ताकि अपने सक्रिय सदस्यों को भारत में घुसपैठ कराई जा सके. नतीजतन, पश्चिमी सीमाओं पर सभी सीमा सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. गुरुवार की रात, बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर ने सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक और घुसपैठ की बड़ी कोशिश को रोका. 8 मई को लगभग 11 बजे, बीएसएफ ने सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा तनाव के बाद, भारत विरोधी तत्व भारत में हथियार, गोला-बारूद और ड्रग्स ले जाने की कोशिश कर सकते हैं. पिछले 24 घंटों में, बीएसएफ और पंजाब पुलिस की एक संयुक्त टीम ने अमृतसर के अवानबासु गांव में तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि खुफिया विंग से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, टीमों ने जाल बिछाया और तस्करों को पकड़ लिया, उनसे 25 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, मैगज़ीन और 4 जिंदा कारतूस, ड्रग मनी में 2,000 रुपये, 4 स्मार्टफोन, एक मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर बरामद किया. गिरफ्तार किए गए लोग अमृतसर जिले के कोटला और चक डोगर गांवों के हैं. अधिकारी ने कहा कि उनके नेटवर्क और सीमा पार संबंधों की खोज के लिए पुलिस पूछताछ जारी है. यह भी पढ़ें- भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच पुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई

Last Updated : May 9, 2025 at 1:20 PM IST