BSF ने लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्च पैड को किया था तबाह, आईजी शशांक ने बतायी पूरी कहानी - OPERATION SINDOOR

बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक शशांक आनंद ने मंगलवार 27 मई को जम्मू में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. ( PTI )

Published : May 27, 2025 at 1:34 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:57 PM IST

जम्मू: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाक के बीच चल रही झड़प के दौरान बीएसएफ ने सीमा पार से गोलीबारी के दौरान कई पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया. इस दौरान बीएसएफ के जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ. जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे बीएसएफ ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया. बीएसएफ के आईजी कहा, "8 मई की रात को जब हमने यह ऑपरेशन किया, तो उस क्षेत्र में दुश्मन के हौसले पस्त थे. अगले दिन यानी 9 मई को पाकिस्तान ने सांबा क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए जम्मू के उत्तरी इलाकों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बिना उकसावे के सीमा पार से गोलीबारी शुरू कर दी. बीएसएफ ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थी. 9 व 10 मई को बीएसएफ ने पाकिस्तान की सीमा पर भारी गोलाबारी की. इस दौरान हमने योजना बनाई थी कि अगर मौका मिला तो हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित आतंकी ठिकानों पर भी हमला करेंगे."

May 27, 2025