इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? भाई ने किडनी देकर बचा दी बहन की जान - RAKSHA BANDHAN 2025

कहते हैं भाई-बहन का प्यार बहुत गहरा होता है. वह एक-दूसरे की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. पढ़ें खबर

RAKSHA BANDHAN 2025
भाई ने बहन को किडनी डोनेट किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 8:23 PM IST

5 Min Read

खगड़िया : एक बहन के आंख में आंसू रहता है. वो कहती है, ''मेरा भाई अगर नहीं रहता तो आज मैं जिंदा नहीं होती. आज मैं 7 वर्षों से अपने भाई के रहमों करम पर जिंदा हूं. उसने मुझे अपनी किडनी देकर बचा लिया.'' यह कहना है खुशबू कुमारी का.

खुशबू कहती है कि, ''जब मुझे पता चला था कि मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है तो काफी डर गई थी. मैं सोच रही थी कि अब मर जाऊंगी, लेकिन ज्यादा चिंता इस बात की थी कि मेरे तीनों छोटे बच्चों का क्या होगा? मेरे ससुराल वाले भी मना कर चुके थे, लेकिन इसी बीच मेरी बांधी हुई राखी ने मुझे बचा लिया. मेरे भाई ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे अपना किडनी दे दिया. मैं जीवन भर अपने भाई का एहसानमंद रहूंगी.''

RAKSHA BANDHAN 2025
बच्चों के साथ खुशबू कुमारी (ETV Bharat)

ये मामला बिहार के खगड़िया जिले के कन्हैयाचक गांव का है. राजेश कुमार उर्फ गनी कुमार ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान कर दी. आज उसकी बहन जिंदा है और उसे हरेक रक्षाबंधन में राखी बांधने आती है. इधर भाई भी एक किडनी पर पूरी तरह स्वस्थ है. खुद को गौरवान्वित अनुभव करता है कि उसने अपनी बहन को किडनी देकर राखी का हक अदा किया है.

किडनी डोनर राजेश कुमार (ETV Bharat)

किडनी डोनेट करने की स्थिति कब आई? : दरअसल, आज से 15 वर्ष पहले राजेश कुमार ने अपनी सबसे छोटी बहन खुशबू कुमारी की शादी बेगूसराय जिले में की थी. उसका पति एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है. कुछ ही वर्ष बीतने के बाद वर्ष 2017 में अचानक ही खुशबू कुमारी के पेट में दर्द होने लगा.

खुशबू कुछ भी खाती थी तो अनाज नहीं पचता था. ऐसी स्थिति में खुशबू कुमारी ने पटना पीएमसीएच में अपना इलाज करवाया. जहां पर डॉक्टरों ने कहा कि आपको दिल्ली एम्स जाने की आवश्यकता है. दिल्ली एम्स में जांच के बाद उसे पता चला कि दोनों किडनी खराब हो गई है. तब तक खुशबू कुमारी के तीन छोटे-छोटे बच्चे थे. पूरे परिवार में कोहराम मच गया. अब चर्चा इस बात की थी आखिर खुशबू कुमारी की जिंदगी कैसे बचेगी और इस छोटे-छोटे नौनिहालों को कौन देखेगा?

Brother saved sister life
अपने परिवार वालों के साथ खुशबू कुमारी (ETV Bharat)

ससुराल वालों से मिली निराशा : खुशबू कुमारी के ससुराल वाले सहित उसके पति ने अपनी किडनी देने से मना कर दिया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको एक महीने के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा, तभी आपकी जिंदगी बचेगी. जब ससुराल की तरफ से पूरी तरह निराशा हाथ लगी तब खुशबू कुमारी को सिर्फ मायके वाला ही सहरा बचा था, जहां पर उसके पांच भाई उपलब्ध थे. वह पांचो भाई में सबसे छोटी बहन थी.

RAKSHA BANDHAN 2025
पति के साथ पूजा पर बैठकी खुशबू कुमारी (ETV Bharat)

खुशबू कुमारी के मायके पर क्या पड़ा असर? : खुशबू कुमारी के मायके में जब इस बात की जानकारी हुई कि दोनों किडनी खराब हो गई है तो मायके में भाई और उसकी भाभी के बीच घमासान मच गया. चार भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि आप अगर किडनी देते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे. ऐसी स्थिति में हमारा परिवार कैसे चलेगा?

इस बात के मंथन के बीच उसी में से एक भाई जिसका नाम राजेश कुमार उर्फ गनी है, वह किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हो गया. उसने अपनी बहन को किडनी डोनेट किया. आज खुशबू कुमारी भी जिंदा है और उसका भाई भी जिंदा है.

RAKSHA BANDHAN 2025
खुशबू कुमारी (ETV Bharat)

'मैंने राखी का हक अदा किया' : किडनी डोनेट करने वाले भाई राजेश कुमार ने कहा कि मुझे पता चला कि मेरी बहन को अगर कोई किडनी नहीं देगा तो वह मर जाएगी. मुझे लगा कि हर वर्ष बचपन से मुझे मेरी बहन राखी बांधते आई है. अगर वह नहीं रहेगी तो मुझे राखी कौन बांधेगा? मैं सब दिन गीत सुना हूं, मेरी बहना तेरी यह राखी का लाज तेरा भइया निभायेगा. मुझे लगा यही वक्त है, मैं अपनी राखी का हक अदा करूं.

''मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी जिंदगी की परवाह किए अपनी एक किडनी डोनेट कर दिया. आज मेरी बहन जिंदा है. प्रत्येक राखी पर वह मुझे राखी भेजती हैं, हालांकि वह आ तो नहीं पाती है क्योंकि डॉक्टर के निरीक्षण में रहती है. बहन खुशबू धनबाद में अपने पति के साथ रहती है, लेकिन हर एक रक्षाबंधन पर मेरे लिए राखी भेजती है और मेरी लंबी उम्र की दुआ करती है.''- राजेश कुमार, किडनी डोनर

गांव में चर्चा का विषय : ग्रामीण मनीष कुमार ने बताया कि आज गनी और खुशबू, भाई बहन के प्रेम के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं. लोग कहते हैं कि भाई और बहन का प्रेम हो तो ऐसा. ग्रामीण मिठू कुमार ने बताया कि पूरे जिला में यह एक ऐसा मामला है जो भाई-बहन के प्रेम को दर्शाता है. जिसमें एक भाई ने अपनी बहन को बचाने के लिए उसे किडनी दान दे दिया.

