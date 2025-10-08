ETV Bharat / bharat

भारत पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, पीएम मोदी संग मुलाकात, जानें इस यात्रा के मायने

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात ( ANI फाइल फोटो )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 8, 2025 at 2:39 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय दौरे के लिए 8 अक्टूबर को भारत पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. भारत आए पीएम स्टार्मर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दोनों देशों के नेता भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे. बता दें, कीर स्टार्मर के लिए भारत का यह कोई साधारण यात्रा नहीं है. इस मुलाकात में व्यापार, निवेश, शिक्षा, रक्षा और तकनीक जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे. भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और उसके साथ व्यापार तेज होने वाला है. यह मुलाकात क्यों अहम है?

बता दें, इस साल जुलाई में पीएम मोदी यूके गए थे, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पहलुओं की समीक्षा की और इसे मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार किया था. दोनों नेताओं ने अगले 10 सालों के लिए मिलकर 'विजन 2035' नाम की योजना बनाई थी. यह महत्वाकांक्षी और भविष्य-केंद्रित समझौता तेजी से वैश्विक परिवर्तन के समय में आपसी विकास, समृद्धि और एक समृद्ध, सुरक्षित और टिकाऊ दुनिया को आकार देने के लिए दोनों देशों के संकल्प को रेखांकित करता है. इसके तहत व्यापार, शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और लोगों के रिश्तों को बेहतर बनाया जाएगा. भारत पहुंचे कीर स्टार्मर (ETV Bharat) व्यापार में क्या होगा?

भारत और ब्रिटेन ने कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर भी हस्ताक्षर किए थे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक व्यापार सौदा दोनों देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और नौकरियों और समृद्धि का समर्थन करेगा. दोनों पक्ष द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के शीघ्र समापन की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. दोनों पक्ष रेनुअल एनर्जी, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान, टेकनोलॉजी, व्यावसायिक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और रक्षा जैसे प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों में इनोलेशन, रिसर्च और नियामक सहयोग का समर्थन करेंगे.