ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अगले हफ्ते भारत आएंगे, मुंबई में पीएम मोदी के साथ होगी बैठक

मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) से पैदा हुए अवसरों पर व्यवसायों और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बातचीत करेंगे, जो भविष्य की भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी का एक केंद्रीय स्तंभ है. इसके अलावा स्टार्मर और मोदी "क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर 9 अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ 'विजन 2035' के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे. 'विजन 2035' व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के प्रमुख स्तंभों में कार्यक्रमों और पहलों का एक केंद्रित 10-वर्षीय रोडमैप है.

नई दिल्ली: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे. दो दिवसीय यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 'विजन 2025' पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ब्रिटिश पीएम के दौरे की घोषणा की. मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर स्टार्मर 8 और 9 अक्टूबर को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे.

बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी और स्टार्मर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में भी शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे. दोनों नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और इनोवेटर्स से भी मिलेंगे.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 23-24 जुलाई को ब्रिटेन की यात्रा की थी. उस दौरान भारत-ब्रिटेन एफटीए पर प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टार्मर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे, जो दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं तक अधिक पहुंच के लिए अहम माना जा रहा है. अब ब्रिटिश पीएम की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रगति को आगे बढ़ाएगी. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और ब्रिटेन के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी.

सीईटीए 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करता है और प्रमुख सेवा क्षेत्रों को खोलता है. विशेष रूप से, समुद्री क्षेत्र के लिए, यह समझौता समुद्री खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क खत्म करता है, जिससे ब्रिटिश बाजार में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी. इससे विशेष रूप से झींगा, फ्रोजन मछली और मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के निर्यात को लाभ होने की उम्मीद है.

भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के अंतर्गत, 'ए' चिह्नित यूके टैरिफ अनुसूची श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली सभी मछली और मत्स्य पालन वस्तुओं को अब समझौते के लागू होने की तिथि से पूरी तरह शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी.

