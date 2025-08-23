पुरी (ओडिशा) : श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) ने शनिवार को पुरी स्थित 12वीं सदी के मंदिर परिसर में स्तनपान केंद्र बनाने का निर्णय लिया है. यहां पर माताएं अपने बच्चों को आंचल का दूध पिला सकेंगी.

इस बारे में एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढ़ी ने बताया कि इस तरह की सुविधा की काफी समय से मांग की जा रही थी, क्योंकि स्तनपान कराने वाली कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ रोजाना मंदिर आती हैं.

उन्होंने कहा, "मां के दूध पर निर्भर बच्चों की जरूरत के मद्देनजर मंदिर परिसर में एक स्तनपान केंद्र की योजना बनाई जा रही है."

पाढ़ी ने कहा कि मंदिर परिसर में प्रशासन के शाखा आफिस के पास ऐसा केंद्र चालू करने का फैसला लिया गया है.

यह केंद्र में महिलाओं और बच्चों की निजता, स्वच्छता के अलावा सुरक्षा पर केंद्रित होगा. साथ ही यहां पर एक विशेष महिला सहायक भी उपलब्ध होगी. मंदिर परिसर में इस तरह की सुविधा की मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही थी. इसको लेकर अफसरों को सेंटर की स्थापना के लिए काम करने का निर्देश दिया गया है.

यह निर्णय मंदिर प्रशासन ने एक बैठक के दौरान लिया. बैठक में मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढ़ी, पुरी पुलिस अधीक्षक पिनाक मिश्रा, अनुष्ठान व्यवस्थापक जीतेंद्र साहू और अन्य प्रशासनिक सदस्य शामिल हुए.

वहीं राज्य सरकार ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कतार व्यवस्था शुरू करने का भी निर्णय लिया है.

इस बारे में कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, "हिंदू पंचांग के पवित्र कार्तिक माह से पहले 15 सितंबर से 'धड़ी दर्शन' (कतार व्यवस्था) चालू कर दी जाएगी, क्योंकि इस महीने में लाखों तीर्थयात्री पवित्र शहर में आते हैं."

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने 'स्तनपान सप्ताह' के अवसर पर भुवनेश्वर में राज्य के पहले सार्वजनिक स्तनपान केंद्र का उद्घाटन किया था और रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बाज़ारों जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर इसी तरह के केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी.

परिदा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सुरक्षित और निजी स्थान उपलब्ध कराना और सहायता के लिए रेलवे स्टेशनों पर महिला परिचारिकाओं को तैनात करना है.

उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान को सामान्य बनाने में सामाजिक सहयोग की भी मांग की और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ शौचालय और स्तनपान कक्ष जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के महत्व का उल्लेख किया.

उन्होंने शॉपिंग मॉल से अपने परिसर में स्तनपान केंद्र खोलने का भी आह्वान किया, जहां 70 प्रतिशत से अधिक ग्राहक महिलाएं हों.

