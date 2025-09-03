गुवाहाटी: शारदीय नवरात्रि का पर्व भक्ति, शक्ति और साधना का विशेष अवसर होता है. नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा आराधना की जाती है. बात असम की करें तो शरद ऋतु के आगमन के साथ गुवाहाटी की गलियां रात के चमेली के फूलों की खुशबू से खिल उठती हैं और हवा देवी दुर्गा के जयकारों से गूंज उठती है.

शहर के मूर्तिकारों के लिए, यह साल का सबसे व्यस्त समय होता है. फिर भी, उनमें से एक नाम न केवल अपने हुनर ​​के लिए, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने के लिए भी उभर कर सामने आता है. मिलिए दीपिका पाल से, जो गुवाहाटी की एकमात्र महिला मूर्तिकार हैं.

दीपिका पाल दुर्गा मां की मूर्ति तैयार कर रही हैं (ETV Bharat)

38 साल की दीपिका पांडु में न्यू शिव शंकर शिल्पालय चलाती हैं. यहां वह असम भर में पूजे जाने वाले देवी-देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं. 15 सालों से भी ज्यादा समय से, उन्होंने पूर्वाग्रहों, व्यक्तिगत झटकों और आर्थिक संघर्षों से लड़ते हुए न सिर्फ अपने और अपनी दो बेटियों के लिए, बल्कि अपनी कार्यशाला पर निर्भर पांच अन्य परिवारों के लिए भी आजीविका का साधन जुटाया है.

अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने वाली दीपिका की कहानी

दीपिका बचपन से ही अपने पिता को मिट्टी से दिव्य आकृतियां गढ़ते हुए देखती रही हैं. छोटी बच्ची होने के नाते, वह उनके पास बैठकर यह देखकर मोहित हो जाती थीं कि कैसे मिट्टी के ढेरों को देवी-देवताओं में बदला जा सकता है. बचपन का यही जुनून धीरे-धीरे आगे चलकर व्यवसाय का रूप ले लिया है.

असम की दीपिका पाल (मूर्तिकार) (ETV Bharat)

जिंदगी ने दीपिका की बहुत पहले ही परीक्षा ले ली थी. शादी टूटने के बाद उन्हें दो छोटी बेटियों की परवरिश करनी पड़ी. उन्होंने हार मानने के बजाय मिट्टी को ही अपना सहारा बना लिया. उन्होंने 7 लाख रुपये का कर्ज लेकर न्यू शिव शंकर शिल्पालय की स्थापना की.

दीपिका ने कहा कि, शुरुआत में दोस्तों और रिश्तेदारों को उन पर शक था. लोग उन पर हंसते थे. वह याद करती हैं कि, कैसे लोग उन्हें ताना मारते थे कि, अगर पुरुष सफल नहीं हो सकता, तो महिला कैसे हो सकती है. इतना ही नहीं लोग कहते थे कि, वह दो दिन में ही दुकान बंद कर देंगी. हालांकि, आज 15 साल बीत चुके हैं, दीपिका आज भी न्यू शिव शंकर शिल्पालय के साथ खड़ी हैं.

असम की दीपिका पाल (मूर्तिकार) (ETV Bharat)

मिट्टी में जान फूंकती दीपिका

भगवान गणेश से लेकर विश्वकर्मा, सरस्वती से लेकर मां काली तक, दीपिका सबकी मूर्तियां गढ़ती हैं. इस साल, वह गुवाहाटी और आस-पास के हाजो व बेजेरा इलाकों में पूजा के लिए 15 दुर्गा प्रतिमाएं बना रही हैं. कुछ मूर्तियां 14 फीट ऊंची हैं और उनकी कीमत 30,000 से 70,000 रुपये के बीच है.

वह कहती हैं कि, मूर्ति बनाने का काम बहुत थका देने वाला है. दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है और आधी रात तक चलता है. छह महीने की तैयारी, आकार देने, सुखाने और रंगने में अनगिनत घंटे लगते हैं, जब तक कि मूर्ति ईश्वरीय कृपा से जीवंत न हो जाए. मिट्टी से सने हाथों के साथ दीपिका स्वीकार करती हुई कहती हैं, "इस मौसम में हम मुश्किल से सो पाते हैं."

उत्सव के पीछे संघर्ष

हर खूबसूरत मूर्ति के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है. कच्ची मिट्टी, पुआल और बांस अमीनगांव जैसे इलाकों से आते हैं. चमचमाते आभूषण सिलीगुड़ी और कोलकाता से आते हैं. हर साल मूर्तियों की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन ग्राहक फिर भी जमकर मोलभाव करते हैं. दीपिका ने कहा, "हम इतना काम करते हैं, फिर भी हमें न तो उचित दाम मिलता है और न ही वह सम्मान जिसके हम हकदार हैं. अब, असम के बाहर के कलाकार भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए हैं."

इन सारी बाधाओं के बावजूद, उन्होंने अपनी कार्यशाला को न केवल अपने लिए, बल्कि उन पांच परिवारों के लिए भी जीवित रखा है जिनकी आजीविका इस पर निर्भर करती है.

शक्ति का संदेश

दीपिका की कहानी सिर्फ मूर्तियों की नहीं, बल्कि साहस की भी है. उन्होंने दो बेटियों का पालन-पोषण किया है. एक कार्यशाला चलाई है और एक ऐसे क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है जहां पहले कभी महिलाएं नहीं देखी गईं.

दीपिका का संदेश स्पष्ट है, महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए. उनके मुताबिक, कोई भी काम छोटा नहीं होता. उनका कहना है कि, अगर एक महिला के पास ताकत और दृढ़ संकल्प है, तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं. उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

दीपिका पाल की न्यू शिव शंकर शिल्पालय (ETV Bharat)

मिट्टी से कहीं बढ़कर

भक्तों के लिए, उनकी मूर्तियां पूजा की वस्तुएं हैं. दीपिका के लिए, ये कहानियां हैं, उनके पिता की विरासत की, उनके अपने संघर्षों की, और खुद पर उनके अटूट विश्वास की. उनकी हर मूर्ति में उनकी अपनी उग्र, मनोहर और अटूट आत्मा की झलक मिलती है.

जैसे-जैसे ढोल बजते हैं और शहर देवी के आगमन की प्रतीक्षा करता है, पांडु की एक महिला हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी, दुर्गा का असली अवतार मिट्टी में नहीं, बल्कि उन्हें गढ़ने वाले हाथों के साहस में होता है.

