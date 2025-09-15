ETV Bharat / bharat

'मुझे नौकरी चाहिए', परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे 300 लोगों की जान बचा चुके नाजिम शेख

समुद्र में डूब रहे 300 लोगों की जान बचा चुके नाजिम शेख अपने रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

nazim
नाजिम शेख (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 7:32 PM IST

4 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले ब्रेड विक्रेता नाजिम शेख अब तक समुद्र में डूब रहे 300 लोगों की जान बचा चुके हैं. इसके लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है. हालंकि, उनके पास नौकरी नहीं है, जिसके चलते उन्हें परिवार चलाने में मुश्किल आ रही है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए नाजिम शेख ने कहा, "मैं गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में गिरे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता हूं. मैंने अब तक 300 से अधिक लोगों की जान बचाई है. मुझे स्थानीय स्तर पर सम्मानित किया गया है. मैंने अब तक निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाई है. ऐसा करते समय मैंने किसी की जाति, धर्म या उम्र नहीं देखी."

परिवार कैसे चलाऊंगा?
उन्होंने बताया," ब्रेड बेचकर जो कमाई होती है, उसी पर मेरा परिवार निर्भर है. मुझे अब नौकरी चाहिए. मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. उनके कार्यालय से सकारात्मक जवाब मिला है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. अब आप ही बताइए कि मैं अपना परिवार कैसे चलाऊगा?"

ब्रेड बेचकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं
नाजिम शेख कोलाबा के आजाद नगर इलाके में रहते हैं. कोलाबा के बारे में सोचते ही लोगों के मन में ऊंची सोसाइटी और अमीरों के घर आते हैं. हालाँकि, इसी इलाके में एक घनी आबादी वाली झुग्गी बस्ती भी है. इसे आजाद नगर इलाका कहते हैं. नाजिम शेख का वहां झोपड़ी जैसा घर है. वह अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ वहां रहते हैं और ब्रेड बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. फिलहाल, उन्हें नौकरी की जरूरत है.

Nazim
निजिम शेख को मिला ब्रेवरी अवार्ड (ETV Bharat)

छोटी सी उम्र में ही पानी का डर गायब हो गया
नाजिम कहते हैं, "बचपन से ही समुद्र से मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है, जब मैं बच्चा था, तो अपने दोस्तों के साथ यहां तैरने आता था. मौसम कोई भी हो, हम दोस्त यहां गेटवे पर तैरने आते थे. इसलिए मैं 14 साल की उम्र में ही तैराक बन गया. छोटी सी उम्र में ही मेरे मन से पानी का डर गायब हो गया. बाद में तैराकी मेरा शौक बन गई."

300 से अधिक लोगों की बचाई जान
ईटीवी भारत से अपनी पीड़ा बयां करते हुए नाजिम ने कहा, "साहब मैं रोज ठीक 5 बजे बेकरी पर जाता हूं और ब्रेड खरीदकर बेचता हूं. मेरे पास एक साइकिल है. मैं उस साइकिल पर रोज सुबह गलियों में जाता हूं और लोगों को ताजी रोटी देता हूं. उससे मिलने वाले पैसे से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई, किसी के बीमार पड़ने पर दवा और रोजी-रोटी चलाता हूं. अब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो खर्चे बढ़ रहे हैं. इसलिए मुझे अब नौकरी चाहिए. मैं 1990 से यहां लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहा हूं. अब तक मैंने 300 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है.

उन्होंने बताया, मैं ये सारा काम मुफ़्त में करता हूं. मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते और मैं आगे भी ये काम करता रहूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे ये काम नौकरी के रूप में ज़रूर मिलेगा."

Nazim Sheikh
नाजिम शेख ने सरकार को लिखा पत्र (ETV Bharat)

इतने लोगों की जान बचाई पर कोई दोबारा मिलने नहीं आया
उन्होंने कहा, "साहब, क्या कहूं, मैंने अब तक इतने लोगों की जान बचाई है पर एक भी मुझसे दोबारा मिलने नहीं आया. मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं उनसे मिलूं या आर्थिक मदद लूं, लेकिन साहब, मेरी एक उम्मीद है कि जिस व्यक्ति की जान मैंने बचाई है, वो कम से कम एक बार मुझसे मिले. हालांकि, इनमें से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया.

नाजिम ने भी अफसोस जाहिर करते हुए कहा, "मेरी पत्नी इस काम के खिलाफ है. बच्चे अभी बहुत छोटे हैं. अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, तो मेरी पत्नी को डर है कि आगे क्या होगा. इस बात को लेकर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन मैं इसे अपना फर्ज समझता हूं."

सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं
उन्होंने कहा, "मैं 2019 से लाइफगार्ड की नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हूं. इसके लिए मैंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को भी पत्र लिखा था. खास बात यह है कि मुझे उनकी ओर से सकारात्मक जवाब मिला. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को ऐसा करने का आदेश दिया था, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ.

TAGGED:

BREAD SELLERNAZIM SHEIKHMUMBAIMAHARASHTRABREAD SELLER NAZIM SHEIKH

