'मुझे नौकरी चाहिए', परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे 300 लोगों की जान बचा चुके नाजिम शेख

September 15, 2025

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले ब्रेड विक्रेता नाजिम शेख अब तक समुद्र में डूब रहे 300 लोगों की जान बचा चुके हैं. इसके लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है. हालंकि, उनके पास नौकरी नहीं है, जिसके चलते उन्हें परिवार चलाने में मुश्किल आ रही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए नाजिम शेख ने कहा, "मैं गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में गिरे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता हूं. मैंने अब तक 300 से अधिक लोगों की जान बचाई है. मुझे स्थानीय स्तर पर सम्मानित किया गया है. मैंने अब तक निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाई है. ऐसा करते समय मैंने किसी की जाति, धर्म या उम्र नहीं देखी." परिवार कैसे चलाऊंगा?

उन्होंने बताया," ब्रेड बेचकर जो कमाई होती है, उसी पर मेरा परिवार निर्भर है. मुझे अब नौकरी चाहिए. मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. उनके कार्यालय से सकारात्मक जवाब मिला है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. अब आप ही बताइए कि मैं अपना परिवार कैसे चलाऊगा?" ब्रेड बेचकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं

नाजिम शेख कोलाबा के आजाद नगर इलाके में रहते हैं. कोलाबा के बारे में सोचते ही लोगों के मन में ऊंची सोसाइटी और अमीरों के घर आते हैं. हालाँकि, इसी इलाके में एक घनी आबादी वाली झुग्गी बस्ती भी है. इसे आजाद नगर इलाका कहते हैं. नाजिम शेख का वहां झोपड़ी जैसा घर है. वह अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ वहां रहते हैं और ब्रेड बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. फिलहाल, उन्हें नौकरी की जरूरत है. निजिम शेख को मिला ब्रेवरी अवार्ड (ETV Bharat) छोटी सी उम्र में ही पानी का डर गायब हो गया

नाजिम कहते हैं, "बचपन से ही समुद्र से मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है, जब मैं बच्चा था, तो अपने दोस्तों के साथ यहां तैरने आता था. मौसम कोई भी हो, हम दोस्त यहां गेटवे पर तैरने आते थे. इसलिए मैं 14 साल की उम्र में ही तैराक बन गया. छोटी सी उम्र में ही मेरे मन से पानी का डर गायब हो गया. बाद में तैराकी मेरा शौक बन गई."