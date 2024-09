ETV Bharat / bharat

सुकमा में बहादुर जवान बने गांव वालों की ढाल, जान जोखिम में डालकर पहुंचा रहे मदद - soldiers came forward to help

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 19 hours ago | Updated : 15 hours ago

जान जोखिम में डालकर पहुंचा रहे मदद ( ETV Bharat )

सुकमा: भारी बारिश के चलते सुकमा के चिंतलनार में हालात बद से बदतर हो गए हैं. कई गांवों का तो जिला मुख्यालय से संपर्क ही टूट गया है. गांव वाले अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं. मेडिकल से लेकर खाने पीने तक की दिक्कत का सामना गांव वालों को करना पड़ रहा है. बारिश के चलते बिगड़े हालात को देखते हुए फोर्स ने मदद का हाथ बढ़ाया है. नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान अब गांव वालों को न सिर्फ सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी जिंदगी भी बचा रहे हैं. जान जोखिम में डालकर पहुंचा रहे मदद (ETV Bharat)

