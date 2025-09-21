केरल के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी 'ब्रेन-ईटिंग' अमीबा का खतरा, संक्रमित मरीज की पुष्टि
डॉक्टरों ने कहा कि यह बीमारी जंग लगे लोहे के पाइप से कुछ काटने की वजह से भी हो सकती है.
Published : September 21, 2025 at 7:26 PM IST
सेरामपुर: केरल के बाद अब पश्चिम बंगाल में दिमाग खाने वाले अमीबा से संक्रमित मरीज मिला है. हुगली के सेरामपुर निवासी एक व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित हैं. संक्रमित की उम्र करीब 56 साल है. पेशे से प्लंबर हैं. करीब दो महीने तक अस्पताल में उनका इलाज चला. थोड़ा ठीक होने के बाद, कुछ दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई. हालांकि, वे अभी भी ठीक से बोल नहीं पाते हैं. उन्हें सुनने में भी दिक्कत होती है.
पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, संक्रमित व्यक्ति एक साल से भी ज़्यादा समय से कई शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे. अप्रैल में अचानक उनकी हालत गंभीर हो गई. बार-बार बेहोश हो जा रहे थे. चल भी नहीं पा रहे थे. कई जगहों पर डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद, आखिरकार उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. लंबी जांच के बाद, उन्हें मस्तिष्क खाने वाले अमीबा से पीड़ित पाया गया.
दिमाग खाने वाले अमीबा से संक्रमित मरीज ने बताया, "पिछले साल जनवरी की शुरुआत तक मैं काम करता रहा. अचानक गले में तकलीफ होने लगी. मैं एक स्थानीय डॉक्टर के पास गया. उन्होंने मुझे मेडिकल कॉलेज जाने की सलाह दी. मुझे पित्ताशय की पथरी का पता चला. ऑपरेशन करवाया और घर लौट आया. उसके बाद से अचानक मुझे चक्कर आने लगते और मैं बेहोश हो जाता. जांच में इस बीमारी का पता चला."
सेरामपुर निवासी मरीज ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद, डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग पर अमीबा का हमला हुआ है. वे बीच-बीच में बेहोश हो जाते थे. वे बिस्तर से उठ ही नहीं पाते थे. उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था. वे बस दूसरों के चेहरे देखते रहते थे. उन्हें सुनने में दिक्कत हो रही थी. उन्हें देखने में भी दिक्कत हो रही थी. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी जो दवा चल रही थी, उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है.
अमीबा से संक्रमित मरीज ने बताया, कि अब वह पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं. वह सबसे बात कर रहे हैं, चल-फिर रहे हैं. डॉक्टरों ने उसे नल का पानी न पीने की सलाह दी है. वह श्रीरामपुर से बाहर नहीं गया है. चूंकि वह पानी के नलों की मरम्मत का काम करता था, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि यह समस्या जंग लगे लोहे के पाइप से कुछ काटने की वजह से भी हो सकती है.
