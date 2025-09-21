ETV Bharat / bharat

केरल के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी 'ब्रेन-ईटिंग' अमीबा का खतरा, संक्रमित मरीज की पुष्टि

सेरामपुर: केरल के बाद अब पश्चिम बंगाल में दिमाग खाने वाले अमीबा से संक्रमित मरीज मिला है. हुगली के सेरामपुर निवासी एक व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित हैं. संक्रमित की उम्र करीब 56 साल है. पेशे से प्लंबर हैं. करीब दो महीने तक अस्पताल में उनका इलाज चला. थोड़ा ठीक होने के बाद, कुछ दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई. हालांकि, वे अभी भी ठीक से बोल नहीं पाते हैं. उन्हें सुनने में भी दिक्कत होती है.

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, संक्रमित व्यक्ति एक साल से भी ज़्यादा समय से कई शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे. अप्रैल में अचानक उनकी हालत गंभीर हो गई. बार-बार बेहोश हो जा रहे थे. चल भी नहीं पा रहे थे. कई जगहों पर डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद, आखिरकार उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. लंबी जांच के बाद, उन्हें मस्तिष्क खाने वाले अमीबा से पीड़ित पाया गया.

दिमाग खाने वाले अमीबा से संक्रमित मरीज ने बताया, "पिछले साल जनवरी की शुरुआत तक मैं काम करता रहा. अचानक गले में तकलीफ होने लगी. मैं एक स्थानीय डॉक्टर के पास गया. उन्होंने मुझे मेडिकल कॉलेज जाने की सलाह दी. मुझे पित्ताशय की पथरी का पता चला. ऑपरेशन करवाया और घर लौट आया. उसके बाद से अचानक मुझे चक्कर आने लगते और मैं बेहोश हो जाता. जांच में इस बीमारी का पता चला."