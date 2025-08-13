ETV Bharat / bharat

'बकवास न करें.. ब्रह्मोस है हमारे पास', ओवैसी ने PAK पीएम शहबाज को दिया करारा जवाब - OWAISI SLAMS PAK PM SHEHBAZ

ओवैसी ने इससे पहले पाक सेना प्रमुख के बयान की निंदा की थी. अब उन्होंने शहबाज शरीफ के बयान पर निशाना साधा है.

Asaduddin Owaisi slams Pak PM Shehbaz Sharif
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी (डिजाइन इमेज) (AFP AND ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 4:01 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 4:16 PM IST

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा. शरीफ ने कहा था कि, भारत पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता.

पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के इस बयान का करारा जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि, हमारे पास ब्रह्मोस है. एआईएमआईएम सांसद ने संवाददाताओं से कहा कि, शहबाज शरीफ को इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि, ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि, बस, बहुत हो गया.

ओवैसी का यह करारा बयान शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने मंगलवार को दावा किया था कि पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को रोकने का कोई भी प्रयास सिंधु जल संधि का उल्लंघन है और इसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा. इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, "दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता." उन्होंने कहा कि, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दी. अगर भारत ने ऐसा करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे. शहबाज ने इस बात पर जोर दिया कि पानी जीवन रेखा है.

जियो न्यूज के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की बातचीत के बाद, विश्व बैंक की सहायता से, सिंधु जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे. अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे. उसके बाद भारत ने अंतरारष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित कर दिया.

ओवैसी ने पाक सेना प्रमुख के बयान की निंदा की, मोदी सरकार से राजनीतिक प्रतिक्रिया की मांग की
वहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर द्वारा अमेरिका की धरती से भारत को दी गई परमाणु धमकी की निंदा करते हुए कहा कि मोदी सरकार को इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए. हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने कहा कि अमेरिका का भारत एक रणनीतिक साझेदार है और अमेरिकी धरती का यह दुरुपयोग भारत तथा भारतीयों दोनों को अस्वीकार्य है. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए और इस मुद्दे को अमेरिका के समक्ष मजबूती से उठाना चाहिए.

ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पाकिस्तानी सेना प्रमुख की भारत के खिलाफ धमकियां और भाषा निंदनीय है. उन्होंने यह सब अमेरिका की धरती से किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है. इस पर मोदी सरकार की ओर से राजनीतिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, न कि केवल विदेश मंत्रालय के बयान की."

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य मंशा को जानते हुए भारत को अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "मोदी सरकार द्वारा रक्षा के लिए कम बजटीय आवंटन अब और जारी नहीं रह सकता। हमें बेहतर तैयारी करने की जरूरत है."

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भारत के खिलाफ नयी परमाणु धमकी ने उस देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को और मजबूत किया है, जहां सेना की आतंकवादी संगठनों के साथ मिलीभगत है. इसने कहा था कि भारत किसी भी 'परमाणु ब्लैकमेल' के आगे नहीं झुकेगा.

अमेरिकी धरती से मुनीर द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी वाले बयान देना पाकिस्तान की आदत है. भारत ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर वाशिंगटन को दिए गए संदेश में कहा कि यह भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां एक मित्रवत तीसरे देश की धरती से की गईं.

