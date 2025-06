ETV Bharat / bharat

प्रेमिका की जलती चिता पर कूदने की कोशिश करने लगा प्रेमी, जमकर हुई कुटाई - MAN JUMP ON THE PYRE OF GIRLFRIEND

प्रेमिका की चिता पर कूदा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 10, 2025 at 9:47 AM IST 2 Min Read

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां नशे में धुत एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चिता पर कूदने की कोशिश है. यह घटना सोमवार देर शाम न्यू कांपती पुलिस थाने के कन्हान नदी के शांति घाट पर हुई. बता दें, चिता में कूदने वाले शख्स की मौके पर मौजूद लोगों ने बहुत पिटाई की. जानकारी के मुताबिक 19 साल की प्रेमिका अपने प्रेम संबंधों को लेकर काफी डिप्रेशन में थी और इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी. जैसे ही उसके प्रेमी को यह खबर मिली वह शांति घाट पहुंचा और कूदने की कोशिश करने लगा. पीड़ित परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर उसके कूटा. वहीं, पिटाई से यह युवक बेहोश हो गया, जिसको फिर अस्पताला में भर्ती कराया गया. पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई है. न्यू कांपती थाने की पुलिस ने इस मामले में बताया कि यह घटना तकरीबन शाम 4 बजे के आसपास की है. जहां, 27 साल का एक युवक, जो नशे में था, वह शांति घाट आया और अपनी प्रेमिका की जलती चिता पर कूदने का प्रयास करने लगा. हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की. जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया.

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली. बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध में टकराव के चलते प्रेमिका ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और उसके बाद यह घटनाक्रम हुआ. वहीं, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके स्वस्थ होने के बाद ही पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी. वहीं, कुछ लोगों ने बताया कि पहले इस युवक को बहुत समझाया गया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हो रहा था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई की. ईटीवी भारत की अपील: आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. परिस्थिति चाहे जो भी हो, व्यक्ति को हमेशा हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना करना चाहिए. अगर आपको परिस्थिति को संभालने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप तुरंत आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन: 18002333330 पर कॉल कर सकते हैं. याद रखें, जीवन का मूल्य किसी भी चीज़ से बढ़कर है. अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो परिवार और दोस्तों से बात करें.