लूट कर भाग रहे बदमाशों की बाइक और कार में भिड़ंत ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : August 2, 2025 at 10:39 PM IST | Updated : August 3, 2025 at 12:00 AM IST 2 Min Read

होशियारपुर (पंजाब) : महिला से लूटपाट करने के बाद भाग रहे बाइक सवार बदमाशों की बाइक कार से टकरा गई. हादसे के बाद कार के पलट जाने से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए. इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने शनिवार को बताया कि हादसा शुक्रवार रात गढ़शंकर के पास पोस्सी गांव में हुआ. पुलिस के मुताबिक माहिलपुर की ओर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों की एक कार से भिड़ंत हो गई. हादसे में बाइक सवार तीन बदमाश के अलावा कार में सवार पांच लोग घायल हो गए. माहिलपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक रमनदीप कौर ने बताया कि मृत हुए बच्चे की पहचान करणजोत सिंह के रूप में हुई है. वहीं कार सवार घायलों में लवप्रीत सिंह, सोनिया रानी, अनु, जुगराज सिंह के अलावा हरप्रीत सिंह शामिल हैं. ये सभी धाड़ेकलां के रहने वाले हैं. सभी घायलों को गढ़शंकर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से गंभीर रूप से घायल दो लोगों को होशियारपुर के अलग-अलग अस्पताल में रेफर कर दिया गया.

