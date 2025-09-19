ETV Bharat / bharat

पलामू के बाल सुधार गृह में संदिग्ध परिस्थितियों में लड़के की मौत, पॉक्सो मामले में था आरोपी

पलामू: पलामू बाल सुधार गृह में संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़के की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि लड़के ने आत्महत्या की है. घटना की जानकारी सूचना मिलने के बाद डीएलएसए की टीम और शीर्ष अधिकारी बाल सुधार गृह पहुंचे और मामले की छानबीन कर रहे हैं. दरअसल 8 जुलाई से मृतक, पोक्सो के मामले में पलामू के बाल सुधार गृह में बंद था. मृतक गढ़वा के रंका इलाके का रहने वाला है.

वहीं इस मामले में डीएलएसए के सेक्रेटरी राजेश रंजन ने बताया कि वह पूरे मामले को देखने के लिए पहुंचे थे. घटना जो भी कारण से हुई है उसकी जांच की जाएगी. बच्चों को समझाया जा रहा था बात की जा रही थी, देखा जा रहा था.

लड़के की मौत पर जानकारी देते पदाधिकारी (Etv bharat)

डॉक्टर ने घोषित किया मृत

एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि मौत की जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. पलामू बाल सुधार गृह में 35 बच्चे बंद हैं. शुक्रवार के दिन बाल सुधार गृह में बंद दूसरे बच्चों ने देखा कि बाथरूम के अंदर एक लड़का मृत पड़ा है. जिसके बाद इस मामले की जानकारी बाल सुधार गृह के अधिकारियों को दी गई. बाल सुधार गृह के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लड़के को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में ले गए. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया

सूचना मिली कि एक लड़के ने आत्महत्या की है. मामले की जानकारी मिलने के बाद वे अस्पताल गए थे. गढ़वा के मामले में जेल में बंद था, बाद में उसे जुवेनाइल घोषित किया गया और उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था. पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी: शैलेंद्र चतुर्वेदी, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति