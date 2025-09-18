'सर, मां चाहती है...', लड़के ने मां के खिलाफ की शिकायत, ASP ने किया यह काम
विजयवाड़ा में छठी कक्षा का एक छात्र अपनी मां खिलाफ शिकायत करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा.
Published : September 18, 2025 at 3:31 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक असामान्य लेकिन मार्मिक घटना घटी, जब छठी कक्षा का एक छात्र अपनी मां की शिकायत करने आया. उसकी शिकायत थी कि उसकी मां उसे पढ़ाई न करने के लिए लगातार डांटती रहती है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार लड़का अपनी मां और बड़े भाई के साथ सत्यनारायणपुरम गुलाबीथोटा में रहता है. पति से अनबन के कारण महिला बच्चों का पालन-पोषण अकेले ही कर रही है. वह घर चलाने के लिए एक दुकान में काम करती है और अपने बड़े बेटे को भी दूसरी दुकान पर काम करने भेजती है.
'बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रही मां'
जानकारी के मुताबिक महिला अपने छोटे बेटे के बेहतर भविष्य के लिए उसे पढ़ाने की कोशिश कर रही है.उसने बच्चे को प्रोत्साहित करने और पढ़ाई में मदद के लिए एक मोबाइल फोन भी खरीदा कर दिया. हालांकि, लड़का फोन पर ज्यादा और पढ़ाई पर कम समय बिताता था.
पढ़ाई में लापरवाही बरतने पर महिला ने बेटे को डांटा
इसके चलते जब उसकी मां ने हाल ही में उसे पढ़ाई में लापरवाही बरतने के लिए डांटा, तो वह परेशान हो गया और गुस्से में वन टाउन एसीपी दुर्गा राव के कार्यालय पहुंचा और शिकायत की कि उसकी मां उसे हर समय पढ़ाई करने के लिए मजबूर करती है.
ASP ने बच्चे को समझाया
इस असामान्य शिकायत ने पुलिस को हैरान कर दिया, लेकिन एसीपी ने मामले को गंभीरता से लिया. उन्होंने लड़के की मां को थाने बुलाया और दोनों पक्षों की बात धैर्यपूर्वक सुनी. स्थिति को समझने के बाद, एसीपी दुर्गा राव ने लड़के को समझाया. उन्होंने बताया कि उसकी मां उसे पालने के लिए कितनी मेहनत कर रही है और उसकी शिक्षा उसके भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी.
उन्होंने लड़के से कहा कि हालांकि उसकी मां अकेले ही परिवार का बोझ उठा रही है, लेकिन उसके बेटों के लिए जिम्मेदारी से पेश आकर उसका साथ देना जरूरी है.
यह भी पढ़ें- क्या वोट चोरी के आरोपों को लेकर कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी? जानें कांग्रेस नेता का जवाब