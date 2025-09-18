ETV Bharat / bharat

'सर, मां चाहती है...', लड़के ने मां के खिलाफ की शिकायत, ASP ने किया यह काम

अमरावती: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक असामान्य लेकिन मार्मिक घटना घटी, जब छठी कक्षा का एक छात्र अपनी मां की शिकायत करने आया. उसकी शिकायत थी कि उसकी मां उसे पढ़ाई न करने के लिए लगातार डांटती रहती है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार लड़का अपनी मां और बड़े भाई के साथ सत्यनारायणपुरम गुलाबीथोटा में रहता है. पति से अनबन के कारण महिला बच्चों का पालन-पोषण अकेले ही कर रही है. वह घर चलाने के लिए एक दुकान में काम करती है और अपने बड़े बेटे को भी दूसरी दुकान पर काम करने भेजती है.

'बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रही मां'

जानकारी के मुताबिक महिला अपने छोटे बेटे के बेहतर भविष्य के लिए उसे पढ़ाने की कोशिश कर रही है.उसने बच्चे को प्रोत्साहित करने और पढ़ाई में मदद के लिए एक मोबाइल फोन भी खरीदा कर दिया. हालांकि, लड़का फोन पर ज्यादा और पढ़ाई पर कम समय बिताता था.

पढ़ाई में लापरवाही बरतने पर महिला ने बेटे को डांटा

इसके चलते जब उसकी मां ने हाल ही में उसे पढ़ाई में लापरवाही बरतने के लिए डांटा, तो वह परेशान हो गया और गुस्से में वन टाउन एसीपी दुर्गा राव के कार्यालय पहुंचा और शिकायत की कि उसकी मां उसे हर समय पढ़ाई करने के लिए मजबूर करती है.