कल से रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सस्ता मिलेगा पानी, 'रेल नीर' की कीमत में एक रुपये की कटौती

जीएसटी में कटौती किए जाने के बाद रेल नीर की एक लीटर की बोतल अब 14 रुपये में यात्रियों को उपलब्ध होगी.

Water will be cheaper in railway stations and trains from tomorrow
कल से रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सस्ता मिलेगा पानी (@IndianTechGuide)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2025 at 4:03 PM IST

नई दिल्ली : जीएसटी की नई दरों के रविवार को रात 12 बजे से लागू हो जाएगी. इसके साथ ही नवरात्रि के पहले दिन यानि 22 सितंबर से इसका फायदा मिलने लगेगा. जीएसटी घटने से कई उत्पादों के दाम घट जाएंगे. इसी कड़ी में रेलवे ने अपने बोतलबंद पेयजल ब्रांड रेल नीर की कीमत में एक रुपये की कमी की है. संशोधित कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी.

इस बारे में रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रेल नीर की सभी बोतलों में एक रुपये की कटौती की गई है. सभी जोनल रेलवे व भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को संबोधित परिपत्र में कहा गया है, बोतलबंद पेयजल 'रेल नीर' की अधिकतम खुदरा कीमत में संशोधन किया गया है.

इसके बाद से रेल नीर की अब एक लीटर की बोतल का मूल्य 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल का मूल्य 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेची जाने वाली आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा सूचीबद्ध अन्य ब्रांडों की पेयजल बोतलों की अधिकतम खुदरा कीमत भी संशोधित की जाएगी. अब एक लीटर की बोतल का मूल्य 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल का मूल्य 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये किया गया है.

वेंडर या दुकानदार अधिक रुपये तो क्या करें

  • सबसे पहले विक्रेता से अधिक दाम देने की वजह पूछें. यदि फिर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो रेलवे के ग्राहक सेवा चैनलों पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
  • साथ ही IRCTC Customer Care 139 (रेलवे हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
  • इसके अलावा आप Railway Station Master से संपर्क कर सकते हैं. इसमें आर स्टेशन मास्टर से सीधे शिकायत भी कर सकते हैं . या फिर Railway Complaint Portal पर Online शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
  • Rail Madad App का इस्तेमाल कर सहायता ले सकते हैं. शिकायत करते समय पानी की बोतल की फोटो, रसीद और स्टेशन का नाम जरूर लिखें.

ये भी पढ़ें- कल से रसोई के सामान से लेकर दवाइयों और गाड़ियों तक, नए GST रेट से आपके खर्च में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए लिस्ट

