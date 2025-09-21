ETV Bharat / bharat

कल से रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सस्ता मिलेगा पानी, 'रेल नीर' की कीमत में एक रुपये की कटौती

नई दिल्ली : जीएसटी की नई दरों के रविवार को रात 12 बजे से लागू हो जाएगी. इसके साथ ही नवरात्रि के पहले दिन यानि 22 सितंबर से इसका फायदा मिलने लगेगा. जीएसटी घटने से कई उत्पादों के दाम घट जाएंगे. इसी कड़ी में रेलवे ने अपने बोतलबंद पेयजल ब्रांड रेल नीर की कीमत में एक रुपये की कमी की है. संशोधित कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी.

इस बारे में रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रेल नीर की सभी बोतलों में एक रुपये की कटौती की गई है. सभी जोनल रेलवे व भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को संबोधित परिपत्र में कहा गया है, बोतलबंद पेयजल 'रेल नीर' की अधिकतम खुदरा कीमत में संशोधन किया गया है.

इसके बाद से रेल नीर की अब एक लीटर की बोतल का मूल्य 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल का मूल्य 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेची जाने वाली आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा सूचीबद्ध अन्य ब्रांडों की पेयजल बोतलों की अधिकतम खुदरा कीमत भी संशोधित की जाएगी. अब एक लीटर की बोतल का मूल्य 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और 500 मिलीलीटर की बोतल का मूल्य 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये किया गया है.